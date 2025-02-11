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看好淡江大橋開通人潮 古蹟「淡水海關碼頭」首次標租
淡江大橋預計2025年底完工，新北淡水古蹟博物館預估成為北台灣觀光第一級戰區，因而首次公開標租占地2772坪的「淡水海關碼頭」，年租金底價280萬，租期4年。淡水古蹟博物館說，盼引進民間創意，活化碼頭營運，收件至25日歡迎來電洽詢、場勘。
淡水海關碼頭位於淡水紅毛城下坡平台上，2000年6月指定為新北市市定古蹟，2014年修復完竣，移交淡水古蹟博物館做為展覽空間營運至今，空間可遠眺淡水河口、關渡大橋及未來完工的淡江大橋。由於近年淡水古蹟博物館入館人次超過260萬，預估淡江大橋開通後，將迎來更多人潮，因此首次公開標租。
淡古表示，淡水海關碼頭出租面積包含3棟地上建物，為洋樓及2間倉庫及廣闊戶外空間，草地，約2772坪，鄰近還有淡水紅毛城、滬尾礮台 、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、淡水街長多田榮吉故居等觀光地標。
由於出租標的為市定古蹟，如需使用明火須提因應計畫，過審方能使用，此外也不得經營八大行業；為維護古蹟整體風貌，將採綜合評選方式決定最優承租人，年租金底價約280萬元、租期4年，符合規定者可續租1次。截標至2月25日下午5時止，並於26日開標，歡迎來電預約現場勘察。
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