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新北新店陽光運動公園賞花趣 河津櫻粉嫩綻放

中央社／ 新北11日電

新北市高灘處今天表示，春意漸濃，新店陽光運動公園的河津櫻已陸續綻放，朵朵粉嫩櫻花點綴在枝頭，歡迎民眾戶外踏青賞花，享受悠閒漫步公園櫻花步道的浪漫氛圍。

新北市政府高灘地工程管理處發布新聞稿指出，河津櫻來自日本伊豆半島河津町，是由大島櫻與緋寒櫻所自然混交，為日本櫻花中較早開花的品種，特徵為花朵碩大且呈粉紅色。目前園區河津櫻已綻放約6成。

高灘處表示，預計最佳賞櫻期於2月上旬至3月上旬，一字排開的櫻花樹沿著陽光運動公園步道綻放，粉嫩花朵、綠地與藍天相互呼應，交織、相融成一幅春季限定的夢幻景緻。

高灘處表示，歡迎民眾前往賞櫻並探索公園中豐富、有趣且多樣的休憩設施，園區腹地寬廣占地約20公頃，設有直排輪競速場、沙灘排球場、足球場和共融兒童遊戲場等遊憩空間，相信不論是騎著自行車穿梭園區風光，或是穿梭在「陽光綠洲」兒童遊戲場嬉戲玩耍，都是大台北地區假日休憩的最佳選擇。

櫻花 河津櫻

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