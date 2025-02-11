開學日入校宣傳三反 劉和然喊「勇敢出棒」引聯想

今天是開學日，新北副市長劉和然今赴大觀國中宣傳反霸凌、反毒品及反詐騙，劉致詞提及勇敢出棒，引發備戰2026新北市長聯想。劉說，自己從老師到校長、再到教育局及環保局局長，正是勇於接受挑戰，才能繼續往下去。

劉和然今與地方法院、教育局、警察局、社會局、衛生局、少年隊、兒少安全守護網絡單位及家長團體，一同入校透過闖關活動，宣傳反霸凌、反毒品及反詐騙。劉說，開學第一天，宣傳反霸凌、毒品跟詐騙。反霸凌最重要的是，孩子要能勇敢反映，才有辦法面對跟解決。

劉和然說，毒品則著重兩塊，一個是防範毒品進入校園，二則防範孩子使用，因此也有檢測機制，市府也採購採購1000劑「依托咪酯原物檢驗試劑」，配發至全市行政中心學校，與警察局聯手進行先期檢測與緝毒溯源，從源頭阻斷毒品流入校園，至於詐騙的部分，最重要是如何辨識詐騙，會在教育中落實。

至於劉在致詞提及「勇敢出棒」，他解釋是跟孩子談反霸凌，自己當過學務主任，遇到霸凌只要孩子能勇敢地跨出第一步反映，不管用哪1個管道，問題就會開始被控管，到最後一定會被解決。劉也說，自己人生也很特別，從老師到校長、再到教育局及環保局局長，勇敢面對才能繼續往下走，會持續多了解市政，面對問題勇敢出棒。

參與闖關活動學生王陳品兒說，闖關活動設計運用實境模擬體驗，讓她覺得不只要懂得保護自己，也要時時提醒身邊的朋友遠離危險。學生羅世翔則說，以前總覺得這些問題跟自己無關，但透過闖關遊戲與實際案例，他驚覺詐騙、毒品及霸凌隨時可能發生在自己身旁。

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