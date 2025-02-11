新北市公車評鑑出爐 5業者獲優等

新北市長侯友宜11日在道安會報頒獎表揚新北市公車服務品質評鑑優等業者，包括台北客運、大都會客運、首都客運、三重客運及桃園客運等5家客運公司，其中台北客運、首都客運連續16年獲得優等；侯友宜表示，交通局將持續督導公車業者做好服務品質，以提供更安全、更有效率的公共運輸服務。

新北市交通局指出，新北市公車服務大台北地區，路線多達363條，並提供公車免費WiFi、智慧型站牌候車亭、手機預約下車以及「自己的公車自己創」的跳蛙公車app等智慧科技服務，並不定時派出秘密客隨車稽查，同時持續補助公車業者汰換電動公車，提供優質公共運輸服務。

交通局長鍾鳴時表示，新北市公車運價已於1月20日起調整，除讓公車業者有合理的經營環境，更重要的是要調升薪資，優先照顧辛勞的駕駛員和修車技工，改善工作環境，進而提升公共運輸服務品質。

交通局運輸管理科長林詩欽指出，新北市公車以路線更密集與多樣化、提供更優質服務為主要努力方向；除市區公車路線外，也結合高快速道路推出快速公車，以及首創的跳蛙公車app，讓民眾「自己的公車自己創」，迄今開創66條跳蛙公車路線，全國最多。

交通局表示，為提供乘客最即時的公車動態資訊，全市目前已建置3020座智慧型站牌、1660座候車亭，同時持續補助公車業者汰換電動公車，迄今全市計有244輛電動公車營運服務，繼續朝2030年市區公車全面電動化邁進。