中興新村共融式公園啟用 聚集人潮活絡周邊商圈

中興新村共融式公園正式啟用！中興新村光華兒童公園內原遊具設施為早期設置，因應近年「兒童遊戲場設施安全管理規範」修正，國發會委請專業廠商進行各項設施總體檢，重新規劃符合規範、更安全、更具有特色的遊憩空間，包含彩繪迷宮、烏龜遊戲砂池、進口安全造型攀爬網、雙梯組合遊具、共融式組合鞦韆及全齡共用體健等多項設施，執行經費約新台幣600餘萬，已於2025年2月驗收合格。

國發會表示，改善後的共融式遊憩場域，創造區域環境共享空間，便利親子互動、老少咸宜，提供民眾放鬆空間及安全遊憩場域，聚集人潮活絡周邊商圈，促進社會共融、健康生活。

國發會還提到，行政院2023年8月25日核定「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」五年（2023年至2027年）計畫，經費15.34億元，國發會自2023年起循序辦理中興新村整體各項發展工作，包括優化現有北、中核心閒置職務宿舍改善工程，第一階段已完成60間多房間職務宿舍整修，刻正辦理第二階段80間多房間職務宿舍整修工程、中興會堂、省府大樓等古蹟及歷史建物修復工程、辦理青少年活動中心、中興羽球館優化及智慧照明建置等，期以完備修繕工程改善，加速落實公有資產活化。

另，國發會還建置「中興新村地方創生育成村」，提供創業的培訓基地，結合多元輔導，串連在地法人及創生社群。媒合國立台灣工藝研究發展中心設置「國際工藝村」、引進國立空中大學設立南投服務處，並推動國立中興大學設立南投分部，2023～2027年投入40.21億元推動南核心大學城計畫，在產官學界共同努力下，中興新村將再創地方共榮，城市發展的新典範。