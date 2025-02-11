交通死亡人數要比112年降15％ 道安顧問憂標準難反映趨勢

中央頒布國家道路交通安全綱要計畫，要求各縣市以112年作為基準年，114年要降低事故15％，新北市112年交通30日整體死亡人數264人，114年目標需降至224人，行人部分則要從112年47人降至39人。不過道安顧問認為，以單一年作為基準值難以辨別趨勢，建議以前三年平均，較能反映改善或惡化情形。

新北市今天舉行道安會報，新北市114年交通事故死亡人數控制值根據中央綱要計畫，訂在224人，行人死亡人數39人，需要比112年下降15％。

新北市交通局指出，新北市113年1到11月各行政區交通事故數據分析，行人、小貨車數據有降低，但機車30日死亡人數112年的139人到去年成長至142人，腳踏車、電輔自行車、微型電動二輪車也都有成長趨勢，將成接下來防制重點。

在年齡部分，18-24歲、55-64歲人數降低，不過13-17歲少年和65歲以上高齡者人數上升，同樣列重點對象。

在行政區部分，林口、新莊、板橋、新店、汐止113年肇事防制改善幅度較佳，尤其金山、深坑及雙溪為零死亡，不過淡水、三重、土城及泰山數字成長，將優先挹注道安資源及人力協助精進，執行成效按月檢討。

新北市長侯友宜表示，新北市1到11月的30日死亡人數243人，比去年少3人，交通事故件數1到11月跟前年比較減少2％多，確實有朝好的方向發展。

侯指出，機車、高齡者與青少年無照駕駛是新北主要肇事族群，高齡者先前舉辦過64個專案會議，今年會持續檢討，未來高齡者人口數逐漸上升，防堵力道要加強；青少年無照駕駛，警方也要加強取締，並從學校加強教育。任何改善都要盡速看出成果，也要切合中央綱要計畫。

道安顧問陳艾懃指出，認同新北優先投入重點行政區改善，但不同行政區有其特性，各區應該根據不同特性安排不同改善重點。

道安顧問閻姿慧指出，相關數值雖有下降，但目標怎麼訂仍要考量，不是訂很高目標之後再檢討，還是要看整體趨勢；對於智慧交通部分，他建議AI技術可跟科技執法結合，才能讓效用最大化。

道安顧問陳菀蕙則認為，中央以112年當作基準年，若各縣市非常努力數字逐年降低，這個標準反而太鬆，但若數字逐年增加，這個標準又會太鬆，中央有中央標準與努力目標，她認為以前3年平均值看比較能夠看出趨勢。