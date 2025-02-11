大S驟逝家屬選「樹葬」掀熱議 北巿殯葬處曝最環保的是海葬

大S徐熙媛在日本驟逝，家屬為她選擇「樹葬」回歸自然，也讓環保葬掀起熱議；殯葬處指出，環保葬包括樹葬、花葬和海葬，其中海葬是最環保且節省土地資源的殯葬方式，今年3月26日舉辦今年首場聯合海葬活動，首場報名人數已達21組。

一般民眾以海葬是在海邊將亡者骨灰灑向海中，其實海葬也有儀式，並須坐船至外海舉行。殯葬處表示，海葬是將亡者火化之骨灰研磨後用「環保棉紙袋」盛裝，置放於「安息盒」中，當船行駛至港口防波堤最外端向外延伸6000公尺之海域，由家屬先對先行者告別祈福，再將「安息盒」 伴隨鮮花及花瓣拋灑入海，於眾人默禱下，目送骨灰沉入海中。

殯葬處表示，今年首場聯合海葬活動報名中，3月26日舉辦今年首場聯合海葬活動，若家屬欲參加，3月12日前須完成報名申請，逾期報名者將安排參加後續場次。目前報名情況至上月止人數已達21組，如果場次報名人數超過30組，將根據報名順序及人數調整安排不同載客量的船隻。

殯葬處表示，2025年度聯合海葬場次時間，分別是第一場次3月26日 (受理中)；第二場次4月23日；第三場次5月28日(暫定) 第四場次6月25日；第五場次7月30日；第六場次9月24日。