北市建物租金地圖 10萬筆資料透明

台北市地政局首推「建物租金地圖」，將近10萬筆建物租金實價登錄案例，整合成近2萬棟建物租金履歷，以地圖呈現每棟建物租金平均單價，讓租金透明。

OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝表示，租金透明是好事，但近年因租金補貼及通膨壓力影響，北市很多房東開租金時，常默默地將租金補貼金額灌上去，租屋族處境仍很辛苦。

目前市面上多數實價登錄查詢平台，提供的租賃資訊相對少且不完整，北市地政局創新推出北市「建物租金地圖」（https://househunt.land.gov.taipei/），讓民眾以更簡單明瞭方式掌握租金資訊，降低資訊不對稱帶來的交易風險。

地政局主秘潘依茹表示，地政局先前首創建置主題式地圖查找「台北地政找房+」平台，北市租屋族多，為了讓租金透明，這次擴展至租屋市場，推出全新功能「建物租金地圖」。建物租金地圖是採租金履歷方式，民眾可查詢社區過去一年及現在的租金波動，方便比較，甚至可對租金行情有一個概念，不過，物件租金還包括裝潢、附家具水電與否等條件。

北市議員李明賢說，北市府推租金地圖，比照實價登錄是落實居住正義的配套，的確是好事，但中央從蔡英文到賴清德擔任總統都大力推租金補貼，常遇到房東因同意申請補貼而漲房租，因此仍要有相關查核機制，否則百萬租屋族真的很辛苦。

議員詹為元也表示，租金與房價實價登錄一樣，價格愈透明，民眾愈不用擔心被當肥羊宰。許多房東不想被課稅，降租換租客不申請補貼，但真的有優惠嗎？很多時候租客也被蒙在鼓裡。租金地圖另一好處是租金透明，能保護租客權益。