樹林、土城行動治理座談 地方關注捷運、都計進度

新北市長侯友宜昨到樹林、土城區辦行動治理座談，議員關注捷運樹林線往東方向CQ880B區段拆標後已流標2次，質疑樹林線蓋好也難往北市通車。侯說，捷運土城樹林線總長13.3公里，連結土城、樹林，2031年完工目標不變。捷運局長李政安說，將拜訪潛在廠商，也希望中央能盡快核定。

樹林區座談會上，副市長劉和然、立委蘇巧慧、黃國昌等2026新北之戰可能人選齊聚。區長洪崇璉簡報樹林線進度、大柑園都市計畫正公告徵求意見座談會議題。

大柑園都市計畫達621公頃，尚在草案階段，引發部分居民抗議，大柑園反徵收自救會發言人顏姓屋主說，大柑園徵收範圍大，已蒐集40名地主的反對連署書。

地方關注捷運建設進度，侯友宜表示，捷運土城樹林線將與捷運新莊線、板南線匯流，民眾通勤更省時；大柑園、麥仔園都市計畫及新北大巨蛋等規畫案，市府會加緊腳步推動。

在土城區行動治理上，區長周晉平簡報金城交流道、司法園區正推進中，前景可期。大安里長張俊隆反映當地青年住宅因鄰近工業區，近2個月居民陳情噪音達15次，希望市府改善。環保局表示，7次噪音未超標，8次未發現，將不定期稽查。

交通網絡上，土城現有5條捷運系統，包含既有的板南線，施工中的萬大中和線、土城樹林線與三鶯線，及規畫中的泰板輕軌，三鶯線拚今年底完工。

永寧轉運站將在2月17日啟用，轉運站占地約750坪、設有5席候車空間及長廊式候車亭，收攏10條桃園公車路線至轉運站內，成為桃園與雙北轉運樞紐，有助改善中央路與承天路壅塞，減少公車繞行時間。

多位里長關心金城交流道、土城司法園區暨森林公園進度，市府表示，2項建設預計2027年完工，增設金城交流道可望分擔中和及土城交流道負荷。