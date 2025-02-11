新北樂活農園 中籤率不到2成

新北大都會公園的「樂活農園」6年前開放，每2年抽籤一次，今年有2523人搶390個名額，中籤率不到2成，2年繳6500元即可享受田園樂。新北市高灘處表示，2年前約1200人報名抽籤，此次人數翻倍，可見許多人嚮往當都市農夫。基隆市推廣市民農園逾30年，10坪年租4000元，收費30年不變。

65歲林姓婦人住新莊區，她和丈夫都是退休族，現在生活重心是每天到農園報到，她說，現代人生活壓力大，種菜是很棒的紓壓方法，農園氣氛很熱鬧溫馨，除了種安心的菜自己吃也分享給親友。

新北樂活農園位於五股區疏洪十路旁，屬行水區且受水利法限制，種植作物種類有限制，禁止種植果樹及高莖類作物，種植高度及棚架高度不得超過100公分。高灘處科長簡士玹說，管理上會定期巡查，若有超過耕位、草太長等情況，勸導3次不改善會記1點，集滿3點會取消資格。

基隆市泰安市民農園是北台灣老字號的開心農場，主人黃李欽說，泰安農場10坪年租4000元，相較雙北便宜許多，使用山泉水灌溉更安心，承租者不乏雙北市民。