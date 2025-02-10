侯友宜：中央若扣補助 財劃修法新北恐僅增百億

新北市長侯友宜今天主持行動治理座談會時表示，財劃法修法通過後新北市約可增374億元補助，但不要太高興，若中央把原有主要計畫補助扣除，可能最後增加的只剩下100多億元。

侯友宜今天分別主持樹林區及土城區的行動治理座談會，包括地方里長及民任都踴躍參與，民眾黨立委黃國昌及民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘等人也都分別參與不同區的座談會。

侯友宜到場逐一向與會里長致意，他致詞時指出，新北市府各局處首長應該要學會有權力的人更要謙卑、包容、溝通、傾聽，面對問題，解決大家最關心的民生問題。

他表示，財政收支劃分法雖修法通過，依法新北市可以多分到新台幣374億元，但大家不要太高興，如果中央把原有主要計畫的補助款扣掉，這可以扣到200億元，可能最後增加的只剩下100多億元。

侯友宜指出，錢是怨無不怨少，新北市就算374億元補助全部拿到，人均預算仍是全國倒數。因此，新北市的發展不能因經費多或少而停下，不管錢增加多少，仍要讓基礎建設做到位，重大計畫要加速、社會福利也要提升及加碼等3大目標。

他表示，在這3大目標底下，市府各局處今年所編的預算會做調整，因此，如果里長反映的問題，沒有辦法及時補助，在明年中央補助款撥下來時，會盡量地滿足大家「今年沒有做到了，明年有錢，還是會幫大家做」。

侯友宜等市府官員在會中指出，捷運土城樹林線與大柑園、麥仔園都市計畫，以及新北大巨蛋案等規劃，市府都會加緊腳步，持續推動。

另外，永寧轉運站預計在2月17日啟用，金城交流道、土城司法園區暨森林公園的進度都在預定期程內，兩項建設預計民國116年完工。