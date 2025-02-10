北市1萬多戶驚傳停電3成搶修中 台電：集中於中正、中山區

台電今天下午4時獲報，北市華陰變電所主變壓器跳脫，導致大安區、中山區、中正區、萬華區1萬多戶跳電，經台電搶修後，目前仍有近4000戶尚未復電，初步研判有可能是其他單位工程挖到新建電纜影響，但還是要等相關數據報告出爐後才會知道真正原因。

台電台北市區處長張建川說明，停電主要發生在中山區、中正區一帶，由於台電日前新增電纜，經測試合格後，原本預計今天正式供電，但在切換過程中卻出現電路跳脫，導致1萬4323戶瞬間跳電，於十分鐘內緊急復電1萬0356戶，目前還有3967戶正搶修當中。

張建川表示，停電原因目前仍在調查中，研判有可能是前幾天新增電纜工程完成後，其他工程施作有挖到電纜導致電路出現故障，會盡快趕在民眾下班回家前完成復電。