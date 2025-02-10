農民節表揚大會 新北淡水區農會表揚80位績優農民

農民曆廿四節氣中第一個節氣，立春，代表寒冬過後春臨大地，正逢春耕良機，因此農民曆「立春」定為「農民節」，而為了歡慶農民節了，淡水區農會特別舉辦了一場農民節表揚大會，這場在淡水市民聯合服務中心大禮堂進行的活動由由鄧公國小學生帶來精彩的舞蹈表演作為開場，為活動注入滿滿的青春活力，而今年農會表揚了80位淡水區的績優農民。

農會表示，農民們除了發展特色農特品之外，也有許多的青年農民，表現也相當亮眼，過去淡水農會發展特色農產，包括了柚子、山藥還有每年非常盛大的南瓜節，都是為在地農民拓展銷路，並且鼓勵青年農民的加入，帶來更多樣化的農產品。在農民節表揚的現場，除了有精彩的表演之外，還有各單位以及貴賓所提供的獎品，讓農民摸彩，活動相當熱鬧。

農會表示，感謝農民過去一年來的付出，農會對顧照農民投入許多心力，每年更研發不一樣的特色農特產品，加速對於淡水在地特色農產的行銷，也對於農民有更好的收入。農會也希望藉這一次的表揚能夠激勵農民提升農業技術，增加農產品的產量，提高農民所得。