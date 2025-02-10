新北樂活農園抽籤競爭激烈 逾2500人搶390個名額
新北大都會公園內的「樂活農園」自六年前開放以來，吸引了大量市民參與。該農園每兩年透過抽籤分配耕作名額，今年競爭尤為激烈，共有2523人登記申請，爭搶390個可供使用的耕位，中籤率不到兩成。成功中籤者僅需繳交6500元，即可享受兩年的田園樂趣。
新北市政府高灘地工程管理處表示，相較於兩年前約1200人參與抽籤，今年報名人數幾乎翻倍，顯示愈來愈多人嚮往都市農耕生活，希望透過種植蔬菜來紓解生活壓力，並享受耕作帶來的成就感。
林姓婦人與丈夫同為退休人士，日常生活的重心就是每日到農園打理自家小田地。她表示，平常沒事就會來種菜，退休人士大家在這邊種菜交流感情，沒有壓力，收成後除了自用也會拿去與親友分享。
園區內設有完善設施，包括取水渠道、農耕收納空間、帳篷休息區等，並安排保全定期巡邏，確保耕作環境安全無虞，市民可以在兼顧防洪安全的前提下，盡情體驗農耕的樂趣，享受辛勤耕作後的豐收成就。
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