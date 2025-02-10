新北汐止江北里資收站年後首開工 回收量爆增3倍
汐止區江北里的黃金資收站，今(10)日過年後首度開工，因為中間停收了三個星期，造成年後一開張回收量就爆增，讓活動中心週邊全都擺滿了紙箱、保特瓶等等，回收物堆積如山，當天結算共收了超過8公噸的回收物，也讓志工們光是搬搬抬抬，就忙翻了。
江北里長謝祚敏表示，今天是過年後開工第一天做資源回收正常運作，因為，年前配合政令停收，中間過了三個禮拜，今天回收量非常的多，昨天下午也非常感謝志工幫忙先前作業，將一些回收物先準備起來、過磅秤起來，現在早上也陸陸續續有很多民眾拿東西來回收，量多也比較忙，因為有同時發放燈籠、也分享喜糖讓里民沾沾喜氣，以及每一個人都有送平安米，吃個平安。
里長志工合力，將一大箱，一大梱的紙箱、紙類都丟上垃圾車，不過，量實在太大，一車載不完，還有一大半等著第二車來載，民眾說因為過年前後停收三個禮拜，家裡回收物也堆蠻多，終於可以清出來。
過了一個年，家裡的回收物實在太多，有人一拿就好幾袋的瓶瓶罐罐或是紙類來，回收量驚人，本來一天大概收3000公斤左右，年後開工當天回收量爆增近三倍，總結當天收了8363.8公斤，紙箱、保特瓶都快擺不下，這麼多東西要搬搬抬抬，志工們都忙翻了，不過也有志工表示因天氣冷多動動筋骨也讓身子感到相當有祛寒效果，一舉數得。
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