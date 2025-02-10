關聖帝君飛昇日 新北貢寮公所同仁齊聚忠聖宮參拜祈福

農曆正月十三日是關聖帝君的飛昇日，也就是關公得道成神的日子，為關聖帝君的三大日子之一。今(10)日位在貢寮香蘭的忠聖宮，就特地舉行了祭祀儀式，場面簡單隆重，貢寮區公所也在區長柯建輝的帶領下，一同到廟裡參拜，祈求國泰民安，風調雨順。

貢寮區福連里的忠聖宮，主祀關聖帝君，是福連里香蘭聚落重要的信仰中心，今天是關聖帝君成道的大日子，貢寮區福連里香蘭地區的鄉親們一大早就備妥各式供品到忠聖宮來祭祀，場面很熱鬧。

忠聖宮主任委員郭正成表示，忠聖宮於民國81年經地方仕紳奔走擴建廟宇，至民國83年建設完畢，為香蘭地區的信仰中心，各項里鄰活動也多借用此場地辦理，周邊環境優美，也是遊客旅遊東北角駐足休憩的好地方。

貢寮區區長柯建輝說，忠聖宮除了在關聖帝君聖誕日，對於成道日也是相當重視，每年農曆正月十三日，都會進行祭祀活動，也趁此機會，香蘭地區的鄉親們聚集在一起聯絡感情，讓聚落熱鬧不少。