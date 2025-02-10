新北雙溪關懷據點宮燈DIY 長輩自製平安燈祈福

雙溪魚行社區關懷據點今（10）日特別為長輩安排了一場平安宮燈DIY活動，新北市工作者協會帶領來自板橋區的板新社區發展協會一起為長輩們指導服務，一步步的完成宮燈DIY，象徵平安的宮燈可以陪伴著長輩，讓長輩們可以提燈來祈福。

新北市工作者協會督導黃寧秋表示，為了將這份藝術文化傳遞，邀請板新社區發展協會帶來宮燈DIY的活動，長輩們都全心投入，還有高齡90歲的長者，手腳依舊相當俐落，超認真的完成屬於自己的作品。

平安宮燈DIY的活動中，長輩們每一個人都超級投入，即使動作可能慢一點，但每個人按照自己的節奏完成，長輩們也很開心的提著宮燈拍照祈福，也要把這份平安給帶回家裡，為家人們來祈福。

雙溪區區長林銚傑今天也到魚行社區關懷據點，跟著長輩一起手作平安宮燈，他表示，社區關懷據點的開辦，有利於讓長者多一個聚會場所，藉由不同的課程讓長者多多走入人群，快快樂樂學習，充實晚年生活。