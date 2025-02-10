老舊客運車漏油汙染五股坑溪 新北環保局火速破案惹禍是這公司

新北市環保局9日獲報，五股區五股坑溪疑似遭廢油汙染，經稽查員巡水路溯源，查獲是上游三重汽車客運股份有限公司（五股站）惹禍，稽查員於該址場內發現地面有油漬，並經由側溝流入淡水河水系五股坑溪，當場依違反水汙染防治法第30條規定告發，最高可處新台幣300萬元罰鍰。

環保局說明，9日上午有民眾在臉書社團「我是五股人」貼文表示，「五股坑溪又在偷排廢油了，溪水又變彩色的了」，環保局立即派員前往溯源稽查，稽查員巡查至五股區俊成橋旁的涵洞發現其內流出的水帶有油汙，隨即調閱烽火台監視器攝影畫面，沿線開始尋找油汙洩漏時間與地點，鎖定區域後開始巡查水路，發現汙染來源為上游三重汽車客運股份有限公司五股站停車場。

稽查員隨即進場稽查，發現場內逕流廢水排入的側溝有油汙殘留，經詢問現場人員表示，當日稍早場內有1輛公車疑似管線老舊加上天寒氣溫低使得油管劣化洩漏柴油，現場人員以容器緊急承接大部分洩漏的柴油，事後清洗漏油地面時，殘留油花藉由側溝流至河川。稽查員以示蹤劑確認該股水流的流向，經核實確認為該案油汙來源，於是當場告發，命該公司立刻改善。