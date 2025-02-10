大S樹葬…業者稱骨灰不溶土恐挖丟焚化爐 北市殯管處駁斥

女星大S徐熙媛春節赴日旅遊，流感併發肺炎驟逝。目前骨灰暫置家中後續環保樹葬，不過有媒體報導有業者透露，骨灰樹葬不會溶於土，之後想再次使用同塊土地僅能骨灰挖起來「丟焚化爐燒掉」。殯葬處駁斥「絕無將骨灰挖出送焚化爐情事」。

北市殯葬處表示，近日各界對於環保葬骨灰處理方式的討論，北市殯葬處強調，環保葬是將往生者骨灰以更自然、簡樸的方式回歸大地，體現對生命的尊重與環境的友善。其核心精神並非追求骨灰的快速消失，而是透過自然的生物分解作用，讓骨灰中的礦物質逐步融入土壤，最終與自然合而為一。

有關環保葬骨灰分解一事，北市殯葬處表示，以北市作法為例，參加環保葬之骨灰，火化後皆須經再研磨，以更小的分子狀態埋入土壤或拋灑於海中，後續透過自然生物機制分解鈣質等物質，長久下來讓大自然回歸到既有的狀態。

另外，北市樹葬、花葬園區採分區輪用制，透過畫分不同區域，輪流開放使用與進入養護，另每月派員定期噴灑溶磷菌、覆蓋培養土以幫助骨灰逐步分解；如遇葬區滿葬將會進入養護期約2年左右，並視養護情形評估是否再次開放使用，以達葬區永續循環再利用，絕無「將骨灰挖出送焚化爐」之情事。

殯葬處說，為推廣環保葬，本市提供多元的環保葬形式供民眾選擇。未來將持續精進環保葬的服務品質，並透過正確的觀念、科學的管理及嚴謹的規範，能讓環保葬成為更多民眾的安心選擇，共同為這片土地盡一份心力。