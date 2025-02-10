新北市府被糾正！龍陵紀念墓園爆拆遷糾紛 民政局：積極保障墓主權益

新北市中和區的私立春秋墓園（已更名私立龍陵紀念墓園）近年來爆發墓地被迫拆遷，亡者無法安葬等糾紛，監察院內政及族群委員會於本月6日通過委員施錦芳、趙永清提案糾正新北市政府，認為市府未善盡主管機關責任核有違失。監委並將案件移送司法，調查新北市府與澎湖縣望安鄉公所，是否有圖利之嫌。民政局回應此為私權紛擾，仍積極處理保障墓主權益。

民政局對於被提案糾正表示，春秋墓園私權紛擾源於非法經營者春秋公司長期未經全部地主同意，將土地提供喪家下葬。致墓主遭地主提告並經法院判決無權占有。另道環公司非地主，並無權排除已埋葬墳墓及求償。該墓園原申請人死亡後，春秋有限公司申請變更負責人，因未經全體土地共同共有人同意遭駁回，並經行政法院判決認定在案。

針對道環公司申請殯葬設施經營業取得中和區橫路段82號土地同意一事，依內政部函釋經營人未依法取得殯葬設施經營業者設立許可或備查，主管機關均不得核發埋葬許可。新北市府考量該墓園多年來未有合法業者管理亂象叢生，由於僅道環公司於2017年向新北市府提出申請，為防止春秋公司在未經取得地主同意下，持續占用、販賣土地使用權獲取不法利益，殯葬處因此2020年同意道環公司申請成為合法業者。

民政局強調同意墓園經營與同意特定墓地使用分屬二事，此部分有內政部函釋佐證，並無針對特定業者量身訂作，且契約中也明定道環公司要使用土地，仍須依政府規定辦理。

民政局說，新北市府持續給予墓主行政協助，多次至墓園訪查業者環境維護與除草清潔，並與地主墓主及業者代表討論逾10回，也開過3場大型意見討論會，後續並持續協助墓主相關起掘、埋葬等作業。

另墓園於去年6月發生部分區域崩塌，新北市府當日起即展開緊急災害搶救作為，並要求道環公司提送崩塌區土地主幹道及墓園全區水保維護計畫，目前主幹道部分已完工備查，全區水保維護部正審查中。對於墓主協助部分，持續居中給予行政協助，已協助35位亡者完成安置，並已公告請墓主向當地區公所提出起掘申請。