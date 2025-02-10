快訊

民意炸鍋…NCC掀750元之亂 行政院說話了

下周生效！法務部調查局人事異動 16中階主管名單出爐

南韓蔚山儲油槽爆炸釀1死1傷 代理總統指示盡力滅火

新北市府被糾正！龍陵紀念墓園爆拆遷糾紛 民政局：積極保障墓主權益

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
監察院內政及族群委員會通過委員施錦芳（圖）、趙永清提案，針對中和區春秋墓園（已更名龍陵紀念墓園）爆發被迫拆遷，亡者無法安葬等糾紛，糾正新北市府未善盡主管機關責任，核有違失。記者程嘉文/攝影
監察院內政及族群委員會通過委員施錦芳（圖）、趙永清提案，針對中和區春秋墓園（已更名龍陵紀念墓園）爆發被迫拆遷，亡者無法安葬等糾紛，糾正新北市府未善盡主管機關責任，核有違失。記者程嘉文/攝影

新北市中和區的私立春秋墓園（已更名私立龍陵紀念墓園）近年來爆發墓地被迫拆遷，亡者無法安葬等糾紛，監察院內政及族群委員會於本月6日通過委員施錦芳、趙永清提案糾正新北市政府，認為市府未善盡主管機關責任核有違失。監委並將案件移送司法，調查新北市府與澎湖縣望安鄉公所，是否有圖利之嫌。民政局回應此為私權紛擾，仍積極處理保障墓主權益。

民政局對於被提案糾正表示，春秋墓園私權紛擾源於非法經營者春秋公司長期未經全部地主同意，將土地提供喪家下葬。致墓主遭地主提告並經法院判決無權占有。另道環公司非地主，並無權排除已埋葬墳墓及求償。該墓園原申請人死亡後，春秋有限公司申請變更負責人，因未經全體土地共同共有人同意遭駁回，並經行政法院判決認定在案。

針對道環公司申請殯葬設施經營業取得中和區橫路段82號土地同意一事，依內政部函釋經營人未依法取得殯葬設施經營業者設立許可或備查，主管機關均不得核發埋葬許可。新北市府考量該墓園多年來未有合法業者管理亂象叢生，由於僅道環公司於2017年向新北市府提出申請，為防止春秋公司在未經取得地主同意下，持續占用、販賣土地使用權獲取不法利益，殯葬處因此2020年同意道環公司申請成為合法業者。

民政局強調同意墓園經營與同意特定墓地使用分屬二事，此部分有內政部函釋佐證，並無針對特定業者量身訂作，且契約中也明定道環公司要使用土地，仍須依政府規定辦理。

民政局說，新北市府持續給予墓主行政協助，多次至墓園訪查業者環境維護與除草清潔，並與地主墓主及業者代表討論逾10回，也開過3場大型意見討論會，後續並持續協助墓主相關起掘、埋葬等作業。

另墓園於去年6月發生部分區域崩塌，新北市府當日起即展開緊急災害搶救作為，並要求道環公司提送崩塌區土地主幹道及墓園全區水保維護計畫，目前主幹道部分已完工備查，全區水保維護部正審查中。對於墓主協助部分，持續居中給予行政協助，已協助35位亡者完成安置，並已公告請墓主向當地區公所提出起掘申請。

北市府 墓園

延伸閱讀

新北八里教養院志工 陪伴身障院生慶元宵

墓園爆發拆遷糾紛！亡者無法安葬 監院糾正新北市府

新北國中技藝競賽首納AI圖文創作

退休族搶當都市農夫 新北樂活農園中籤率不到2成

相關新聞

大S樹葬…業者稱骨灰不溶土恐挖丟焚化爐 北市殯管處駁斥

女星大S徐熙媛春節赴日旅遊，流感併發肺炎驟逝。目前骨灰暫置家中後續環保樹葬，不過有媒體報導有業者透露，骨灰樹葬不會溶於土...

市長侯友宜土城行動治理 新北兩社宅居民反映：受不了工業區噪音

新北市長侯友宜今下午前往土城舉行行動治理，區長周晉平首先簡報土城過往政績，目前金城交流道及司法園區也正在進行中，未來前景...

老舊客運車漏油汙染五股坑溪 新北環保局火速破案惹禍是這公司

新北市環保局9日獲報，五股區五股坑溪疑似遭廢油汙染，經稽查員巡水路溯源，查獲是上游三重汽車客運股份有限公司（五股站）惹禍...

新北市府被糾正！龍陵紀念墓園爆拆遷糾紛 民政局：積極保障墓主權益

新北市中和區的私立春秋墓園（已更名私立龍陵紀念墓園）近年來爆發墓地被迫拆遷，亡者無法安葬等糾紛，監察院內政及族群委員會於...

新北八里教養院志工 陪伴身障院生慶元宵

元宵節將至，新北市立八里愛心教養院志工隊為讓身障院生感受溫暖氣氛，親自規劃手工燈籠DIY活動、準備一碗碗熱騰騰湯圓，更精心自製容易咀嚼吞嚥的餅乾福袋，讓院生體驗抽福袋樂趣同時安心享用，院生和志工皆洋溢

北市協助新創採購 市長蔣萬安：金額突破5000萬元

台北市推出「台北市中小企業採購計畫」，台北市長蔣萬安表示，協助新創獲採購突破5000萬元；北市的「新創3箭」在人才、資金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。