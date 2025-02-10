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新北八里教養院志工 陪伴身障院生慶元宵

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

元宵節將至，新北市立八里愛心教養院志工隊為讓身障院生感受溫暖氣氛，親自規劃手工燈籠DIY活動、準備一碗碗熱騰騰湯圓，更精心自製容易咀嚼吞嚥的餅乾福袋，讓院生體驗抽福袋樂趣同時安心享用，院生和志工皆洋溢著喜悅笑容，場面溫馨動容。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，教養院志工隊總是無私奉獻陪伴著院生，長期的守護，彼此間已如同家人般的感情，感謝愛心志工們時時刻刻惦記院生的需要，在院生成長過程中扮演重要的角色，志工們發起這場新春蛇年慶元宵送福袋活動，相信會帶給院生們難忘的回憶。

70歲的志工何彩雲表示，當初加入八里愛心教養院志工隊，是因為受到現任志工隊長秋菊隊長的影響，看著她熱忱服務的精神從沒有變過，而深受感動，便申請加入志工隊，轉眼間已投入志工服務10年之久。而何彩雲不論颳風下雨都上山服務，因為她說，「看到院生們面露笑容，就很滿足，也是從事志工服務最大的動力」，且擔任志工後，她與家人間的感情竟更加深厚，因為每個人都多了一顆「雞婆心」，熱心為對方做事、事事替對方設想。

聚傳媒

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