市長侯友宜土城行動治理 新北兩社宅居民反映：受不了工業區噪音

新北市長侯友宜今下午前往土城舉行行動治理，區長周晉平首先簡報土城過往政績，目前金城交流道及司法園區也正在進行中，未來前景可期。不過大安里長張俊龍則提出兩青年住宅因鄰近工業區，導致兩月居民陳情15次噪音，希望市府改善，環保局則表示7次噪音未超標，8次未發現，將不定期稽查。

侯友宜下午致詞則重申上午說法表示，第一財畫法明年分配若有多，會盡量給里長用在基礎建設，他說374億扣掉其他補助款不知道剩下多少，盡量用在基礎建設讓里長充分發揮。第二則是雞塊主要建設速度要加快、第三社會福利也盼加碼提供。

另外大安里長張俊隆大安里則提三案，表示土城大安永和青年社宅，因鄰近工業區，工廠運作噪音影響居家安寧，陳情案件頻繁發生，張俊隆建議社宅規劃應審慎考量周邊環境是否適合興建住宅，或至少預留適當距離，以降低居民與工業區之間的相互影響。城鄉局回應社宅由工業區變更回饋土地，透過都市設計要求建築物退縮創造緩衝效果。環保局則表示接獲15件噪音陳情案件，7件未超標、8件未發現，將不定期巡查。

財政資源方面，財劃法修法通過，張俊隆建議應編列各里辦公處的租屋補助經費提升公共服務品質。對此，民政局回應《地方制度法》非條例規定項目不得編列預算，將向內政部爭取將該建議納入補助範圍回應基層需求。