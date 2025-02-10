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新北青少年圖書館搭AI 推機器人與程式免費課

中央社／ 新北10日電

新北市青少年圖書館結合AI趨勢，推出機器人與程式設計系列活動，透過機器人展示、nerf小砲車與程式編寫等課程，培養青少年跨領域思考，即日起開放免費報名。

新北市立圖書館長吳佳珊今天透過新聞稿指出，為幫助學生調整作息，快速收心，青少年圖書館創新學習中心結合AI科技趨勢，推出「機器人與程式創客探險隊」系列活動，帶領青少年學習使用科技工具，培養創造力思考和問題解決能力，活動從2月起至3月底。

新北市立安康高級中學團隊獲得2023-2024 FIRST機器人台灣選拔賽FTC組聯盟冠軍，新北市青少年圖書館特別與團隊合作，2月起至3月26日止推出More thenRobotics—安康高中FRC7632機器人暨STEM創作成果展，透過機器人原理及應用等科普知識介紹，讓青少年認識智慧機械奧妙。

其中，2月15日Nerf小砲車實作體驗，安康高中機器人團隊將指導學童利用機械運作原理，DIY自製Nerf小砲車，免費開放國小5、6年級學童參加。

2月22日起到3月30日還有4場次SAMLabs創意程式與Arduino從零開始課程，帶領青少年從實體教具上手，學習程式編寫。課程所使用SAMLabs積木與Arduino教具，憑新北市立圖書館借閱證皆可免費借用。詳細活動資訊及報名方式可到新北市立圖書館網站查詢。

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