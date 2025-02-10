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北市違規廣告查緝去年罰逾7000萬 這產品連兩年罰金榜首

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市衛生局今天公布去年違規廣告查緝情形，其中七寶創意有限公司「拉蓓暖宮精萃飲」食品的廣告詞句涉及醫療效能遭裁罰694萬，更連續兩年居於榜首。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天公布去年違規廣告查緝情形，其中七寶創意有限公司「拉蓓暖宮精萃飲」食品的廣告詞句涉及醫療效能遭裁罰694萬，更連續兩年居於榜首。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今天公布去年違規廣告查緝情形，包含食品、藥品/醫療器材及化妝品違規廣告共開罰669件、裁罰7588萬元。其中七寶創意有限公司「拉蓓暖宮精萃飲」食品的廣告詞句涉及醫療效能遭裁罰694萬，更連續兩年居於榜首，衛生局表示將加強稽查，只要查獲將處60萬至500萬元罰緩，並從重裁罰。

衛生局統計，罰鍰累計前3名，分別為七寶創意有限公司「拉蓓暖宮精萃飲」，食品廣告詞句涉及醫療效能罰鍰達694萬元；無限極國際有限公司「無限極穩醣清桑飲」食品廣告詞句涉及醫療效違罰鍰達262萬元；新加坡商三得利健益亞太股份有限公司台灣分公司，「三得利御瑪卡」產品廣告涉及誇大不實違規廣告罰鍰233萬元。

其中七寶創意有限公司過去兩年都有因廣告不時遭裁罰紀錄，食品藥物管理科長林冠蓁表示，112年14件違規廣告總共被罰380萬，113年28件共罰694萬，原則上有查獲就會再處分，每一件可處60萬元以上500萬元，照裁量基準看是第幾次違規還會再加上去重罰。

違規廣告以宣稱提升免疫力類佔第1位，共69件，其次為宣稱減肥瘦身類68件及宣稱皮膚美容類42件居第3；違規化妝品廣告以宣稱消炎、消腫類佔第1位，共53件，其次為促進細胞活動或膠原蛋白增生類共43件，除皺、除紋類宣稱共30件居第3。

衛生局表示，違規廣告媒超過7成來自網路共526件，其次為電視103件，雜誌、報紙16件，以公司官網291件最多、裁罰金額2506萬元，社群媒體Facebook 69件、裁罰1051萬元，Instagram 21件、裁罰206萬元，YouTube 7件、裁罰203萬元。

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