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北市違規廣告罰鍰排名 七寶創意公司連2年居首

中央社／ 台北10日電

台北市衛生局今天公布113年違規廣告查緝情形，七寶創意公司因其「拉蓓暖宮精萃飲」等食品的廣告詞句涉及醫療效能，共遭罰694萬元，連續2年位居總罰鍰金額之首。

台北市衛生局統計，113年針對食品、藥品及醫療器材、化粧品違規廣告共開罰669件，總罰鍰為新台幣7588萬元，其中460件為食品，共處5204萬元；37件為藥品及醫療器材，處1340萬元；172件為化粧品，處1044萬元。

此外，同一對象整年累計罰鍰金額最高者為「七寶創意有限公司」，達694萬元，「無限極國際有限公司」次之，遭罰262萬元，接著為「新加坡商三得利健益亞太股份有限公司台灣分公司」，遭罰233萬元。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今天在例行記者會上說明，七寶創意公司112年就是累計罰鍰金額最高者，當年14件違規廣告共遭罰380萬元，113年又查獲28件違規，原因多是「拉蓓暖宮精萃飲」等「拉蓓」系列產品，屬食品卻廣告詞句涉及醫療效能。

林冠蓁指出，七寶創意公司已是累犯，衛生局一定會加強查緝，發現違規就會依照裁量基準從重處分，每件最高可罰500萬元。

至於無限極國際公司，林冠蓁表示，是因其「無限極穩醣清桑飲」食品廣告詞句涉及醫療效能等5件違規，遭處262萬元，新加坡商三得利健益亞太公司台灣分公司則因「三得利御瑪

卡」產品廣告涉及誇大不實等19件違規，遭處233萬元。

廣告 衛生局

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