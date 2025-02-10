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侯友宜樹林行動治理討論捷運進度 大柑園40居民連署反對都計徵收

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午至樹林進行行動治理，區長洪崇璉簡報樹林線進度、大柑園都市計畫正公告徵求意見座談會等議題。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午至樹林進行行動治理，區長洪崇璉簡報樹林線進度、大柑園都市計畫正公告徵求意見座談會等議題。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今上午至樹林進行行動治理，區長洪崇璉簡報樹林線進度、大柑園都市計畫正公告徵求意見座談會等議題。不過捷運CQ880B區段標上未標出，往土城方向仍無下落。大柑園都市計畫已有40份聯署書送出表達反對，尚在草案階段的計畫，已出現民眾反彈。

樹林區長洪崇璉捷運樹林線第二期工程CQ890區段標，主要負責新北市樹林區與新莊區的高架路段建設。該區段全長約6.6公里，包含8座高架車站，分別為LG14至LG21站。往西可接新莊站，

另大柑園都市計畫去年7月於樹林區公所等場所辦理4場公告徵求意見座談會，徵詢當地居民相關意見，現委託顧問公司擬定草案中。預期效益後續規劃空間發展以產業型態為主，藉由引導土地使用、產業發展之合理分派及利用，將鄰近適合業別廠商及未登記工廠業者引導至本計畫範圍，達到土地及產業有效發展及利用，帶動地方發展。

但樹林線往東方向CQ880B區段標到目前仍流標，已引發議員質疑樹林線蓋好也無法往北市通車。

另大柑園都市計畫達621公頃，目前尚在草案階段，但已引發居民擔憂及抗議，大柑園反徵收自救會發言人顏姓屋主表示，大柑園都市計畫由於徵收範圍很大，因此以自己的居住地附近南靖里做為反徵收的主要區域，目前已徵集40位地主的反對聯署書。

她說，雖然市府說已公開徵求意見，但當地居民很多人根本沒收到市府的通知書，導致部分居民以為這是假議題，表示要等到收到通知書後再來聯署。她認為資訊落差讓當地居民不清楚目前現況，徵收範圍一概而論，未考量當地弱勢居民賴以生存的空間若被徵收將無處居住。希望市府排除南靖里徵收範圍，保護居民居住權。

新北市長侯友宜今上午至樹林進行行動治理，區長洪崇璉簡報樹林線進度、大柑園都市計畫正公告徵求意見座談會等議題。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午至樹林進行行動治理，區長洪崇璉簡報樹林線進度、大柑園都市計畫正公告徵求意見座談會等議題。記者李定宇／攝影

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