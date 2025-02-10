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租房也要比價..北市「建物租金地圖」 2萬棟租金全透明

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市地政局推出「建物租金地圖」，將台北市近10萬筆建物租金實價登錄案例，整合成近2萬棟建物租金履歷，以地圖呈現每棟建物的租金平均單價，讓租金透明。圖／北市地政局提供
北市地政局推出「建物租金地圖」，將台北市近10萬筆建物租金實價登錄案例，整合成近2萬棟建物租金履歷，以地圖呈現每棟建物的租金平均單價，讓租金透明。圖／北市地政局提供

為了讓租屋族可以租到合理租金房，北市地政局推出「建物租金地圖」，將台北市近10萬筆建物租金實價登錄案例，整合成近2萬棟建物租金履歷，以地圖呈現每棟建物的租金平均單價，讓租金透明。

不過Ours都市改革組織政策研究員廖庭輝認為，租金透明當然是好事，也對民眾租到合理租金房子有幫助，不過他也坦言，這一年因為租金補貼及通膨壓力影響，台北市很多房東開租金的時候，都已經默默將租金補貼的錢灌上去，導致年輕人租房子愈來愈辛苦。

廖認為，儘管讓租金透明是必須要推動的，但針對房價高、也推升租金上漲，政府除了要租屋市場透明化，還是要努力讓空餘屋釋出，否則台北市的租屋都一直會是賣方市場。

為了讓房價透明，北市地政局先前首創建置主題式地圖查找「台北地政找房+」平台，結合社區基本資料及房價統計，呈現全市每棟建物交易行情，為服務租屋族，也將「台北地政找房+」平台查詢服務擴展至租屋市場，推出全新功能「建物租金地圖」。

北市地政局表示，「台北地政找房+」平台是於110年12月正式上線，參考google地圖直覺化查詢方式，以地圖瀏覽式呈現成屋社區及預售建案買賣實價登錄資料，至於平台升級推出的「建物租金地圖」，是將台北市近10萬筆建物租金實價登錄案例，整合成近2萬棟建物租金履歷，於地圖呈現每棟建物之租金平均單價，民眾滑動地圖，就可快速掌握實際租金行情。

地政局說，甚至因應租金變化，平台也新增一年及歷年均價圖面顯示切換功能，讓租屋族能掌握價格資訊，建議想租屋的民眾先藉由「捷運房價租金地圖」了解各捷運站周邊租金行情，衡量負擔能力、通勤時間鎖定特定捷運生活圈後，進一步查看該站周邊各社區（建物）之租金行情及生活機能等資訊，讓租屋族找房查價更有效率。       

地政局表示，對租屋族而言，市面上多數實價登錄查詢平台，提供的租賃資訊相對稀少、且不完整，「建物租金地圖」讓民眾能以更簡單明瞭方式掌握租金資訊，降低因為資訊不對稱所帶來的交易風險。

北市地政局推出「建物租金地圖」，將台北市近10萬筆建物租金實價登錄案例，整合成近2萬棟建物租金履歷，以地圖呈現每棟建物的租金平均單價，讓租金透明。本報資料照片
北市地政局推出「建物租金地圖」，將台北市近10萬筆建物租金實價登錄案例，整合成近2萬棟建物租金履歷，以地圖呈現每棟建物的租金平均單價，讓租金透明。本報資料照片
北市地政局推出「建物租金地圖」，將台北市近10萬筆建物租金實價登錄案例，整合成近2萬棟建物租金履歷，以地圖呈現每棟建物的租金平均單價，讓租金透明。圖／北市地政局提供
北市地政局推出「建物租金地圖」，將台北市近10萬筆建物租金實價登錄案例，整合成近2萬棟建物租金履歷，以地圖呈現每棟建物的租金平均單價，讓租金透明。圖／北市地政局提供

北市 地圖 建物

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