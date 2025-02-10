陶博館展「不可回收的時尚」陶藝仿皮革喚環保反思

陶藝家高蓮秀深感皮革產品對環境不友善，以陶土捏塑日常可見時尚物件像是包包、鞋子、手套等，24組件創作為「不可回收的時尚—高蓮秀陶藝展」，即日起至2月22日在陶博館B1陶藝長廊展出，展覽期讓觀賞者反思友善地球環境。

陶博館長張啟文表示，陶藝家高蓮秀透過獨特的半無光釉及仿真皮革的風格，樹立個人作品的識別度，個展開展至今廣獲好評，許多民眾紛紛讚嘆作品實在太像了，推薦前來欣賞。

陶藝家高蓮秀在加拿大生活期間偶然跟友人玩陶，感到舒壓且沈浸在快樂氛圍，毅然辭去工作，申請加拿大大學修習數位設計及陶藝。返台後定居家鄉鶯歌，陸續拜師後曾入選台灣陶藝獎、台灣國際陶藝雙年展，舉辦許多陶藝個展。

她陶藝創作近20年，進而想要分享自己陶藝知識給更多愛陶的人，今年3月將收起工作室，將以教學等不同的方式繼續參與陶藝之旅。擅長擬真陶塑技法的高蓮秀提及看到任何東西，都想著可不可以用陶土把它做出來。