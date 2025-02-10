陶博館展「不可回收的時尚」陶藝仿皮革喚環保反思
陶藝家高蓮秀深感皮革產品對環境不友善，以陶土捏塑日常可見時尚物件像是包包、鞋子、手套等，24組件創作為「不可回收的時尚—高蓮秀陶藝展」，即日起至2月22日在陶博館B1陶藝長廊展出，展覽期讓觀賞者反思友善地球環境。
陶博館長張啟文表示，陶藝家高蓮秀透過獨特的半無光釉及仿真皮革的風格，樹立個人作品的識別度，個展開展至今廣獲好評，許多民眾紛紛讚嘆作品實在太像了，推薦前來欣賞。
陶藝家高蓮秀在加拿大生活期間偶然跟友人玩陶，感到舒壓且沈浸在快樂氛圍，毅然辭去工作，申請加拿大大學修習數位設計及陶藝。返台後定居家鄉鶯歌，陸續拜師後曾入選台灣陶藝獎、台灣國際陶藝雙年展，舉辦許多陶藝個展。
她陶藝創作近20年，進而想要分享自己陶藝知識給更多愛陶的人，今年3月將收起工作室，將以教學等不同的方式繼續參與陶藝之旅。擅長擬真陶塑技法的高蓮秀提及看到任何東西，都想著可不可以用陶土把它做出來。
而透過掌控土質，搭配半無光釉，寫實仿造用過或廢棄的皮革，質感十分逼真，不可回收的時尚系列作品具體表述皮革產品對環境不友善、不可回收，提醒觀者思考、解決地球資源透支的問題，並鼓勵大家省思自身的物質欲望，選擇讓環境自由、心靈自在的減法生活。
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