侯友宜樹林行動治理 里長抱怨：地方問題有無解決未被告知結果

新北市長侯友宜今上午至樹林區行動治理與里長座談，表示財劃法通過新北預算有3百多億，但平均人均數仍是全國倒數，但新北不能因為預算少停下發展，並提出持續朝基礎建設、重大工程、社會福利三目標持續努力。

行動治理侯友宜舉辦多年，過往里長提出的問題，結果不見得會告知里長，侯友宜今表示，擔任首長更應該有包容、謙卑，溝通傾聽，要學會面對問題。首長與里長都關心民生問題，因此要將心比心找出問題所在、互相擔待。

侯說，財劃法通過後新北市獲得中央補助3百多億，但用人均比較新北市所獲補助仍是全國倒數，新北不能因為經費有限停下發展。未來三大目標包括激出建設要做到為讓民眾有感、第二重大工程包括捷運、路網要加速進行、第三社會福利也要努力提升。