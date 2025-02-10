侯友宜樹林行動治理 里長抱怨：地方問題有無解決未被告知結果
新北市長侯友宜今上午至樹林區行動治理與里長座談，表示財劃法通過新北預算有3百多億，但平均人均數仍是全國倒數，但新北不能因為預算少停下發展，並提出持續朝基礎建設、重大工程、社會福利三目標持續努力。
行動治理侯友宜舉辦多年，過往里長提出的問題，結果不見得會告知里長，侯友宜今表示，擔任首長更應該有包容、謙卑，溝通傾聽，要學會面對問題。首長與里長都關心民生問題，因此要將心比心找出問題所在、互相擔待。
侯說，財劃法通過後新北市獲得中央補助3百多億，但用人均比較新北市所獲補助仍是全國倒數，新北不能因為經費有限停下發展。未來三大目標包括激出建設要做到為讓民眾有感、第二重大工程包括捷運、路網要加速進行、第三社會福利也要努力提升。
侯表示樹林大柑園都市計畫目前已討論多次，以公開徵求民眾意見，在任內持續推動。大巨蛋的選址也會再找時間向市民報告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言