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八里動物之家辦禮物趴 玩偶任「君」挑選

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北八里動物之家舉辦「毛寶貝歡樂禮趴」。圖／新北動保處提供
新北八里動物之家舉辦「毛寶貝歡樂禮趴」。圖／新北動保處提供

新北八里動物之家舉辦「毛寶貝歡樂禮物趴」，眾多可愛玩偶排排站，任君挑選，毛寶貝們玩得不亦樂乎，也藉由簡單遊戲讓毛寶貝也能快樂過生活，歡迎民眾來新北市公立動物之家認養犬貓，將享有認養寵福大禮包。

八里動保員林曉如表示，活動開始時很多狗狗不清楚狀況，傻里傻氣地彼此對望，模樣相當可愛，後來在八里「班長」的引領下，才開始嗅聞鋪排地上的玩具。另一邊的八里貓咪樂園也同樣熱鬧，一群貓貓躡手躡腳地靠近玩具們，對它們充滿好奇，其中貓舍暖男玄米茶獨愛他的「哈士奇」娃娃，「貓狗一家親」的氛圍一覽無遺，逗得大家哈哈大笑。

八里動物之家獸醫師黃勁達表示，八里毛寶貝們在動保處人員及熱心志工悉心照顧下快樂生活，並透過各式活動增加牠們與人類的互動，讓牠們能更親近人類，進而提升被認養的機會，就像原本內向害羞的「班長」，經過我們的「調教」後，變得相當開朗，人見人愛、狗見狗歡，每次舉辦活動總是衝第一名。

此外，八里也精心設計的多項收容設施，包含露天貓籠、犬舍噴水及消毒系統、自動化保溫設施等，讓動物收容空間更具豐富性、多樣化。

新北市動保處表示，為讓更多公立動物之家的毛寶貝能回歸家庭，新北市積極升級各項收容所的軟硬體設施，也訂定終身免費醫療諮詢、疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等福利多項認養福利。

新北八里動物之家舉辦「毛寶貝歡樂禮</p><!--5--><p> 趴」。圖／新北動保處提供
新北八里動物之家舉辦「毛寶貝歡樂禮

趴」。圖／新北動保處提供

新北八里動物之家舉辦「毛寶貝歡樂禮趴」。圖／新北動保處提供
新北八里動物之家舉辦「毛寶貝歡樂禮趴」。圖／新北動保處提供

八里 動物之家

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