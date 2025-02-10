北市違反性平企業17家六成職場性騷 麥當勞去年遭罰百萬最高

台北市勞動局統計，台北市去年因違反「性別平等工作法」遭裁罰企業一共有17家，裁罰總金額達367萬元，其中因雇主未妥適處理職場性騷擾案件，遭北市勞動局裁處數10件，占比高約六成。

其中又以麥當勞和德昌股份有限公司遭罰100萬元最高。其餘違法樣態包括懷孕歧視、育嬰留職停薪遭拒及不利處分等。

北市勞動局長高寶華提醒事業單位，性別平等工作法第13條規定雇主除應建立性騷擾防治制度公開揭示外，並應積極防治性騷擾行為之發生，若果真發生性騷擾事件，於知悉情形時，即應採取立即有效之糾正及補救措施，隔離行為人與受害者、依內部性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法的流程處理調查。

另外，事業單位還要針對受害者提供心理諮商及其他必要之服務，並向全體員工進行職場性騷擾相關宣導，舉辦定期、不定期的性別平等教育訓練等，如雇主沒有積極的處理，通常就會被認定違法，因而吃上高額罰單，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。

高呼籲，雇主千萬別掉以輕心，漠視性騷擾事件對被害人的身心靈、企業保護員工能力和企業形象等造成的傷害及殺傷力，甚至有不幸憾事的發生。

勞動局表示，為落實性別平等工作法有關「性別歧視之禁止」、「職場性騷擾之防治」及「促進工作平等措施」，將性別觀點與意識落實於職場上，以促進性別平等，勞動局每年都會定期辦理實體及線上宣導活動。另，為落實職場性別平等，扭轉社會對性別刻板印象。

勞動局更致力於推動「北市職場性別平等認證」，鼓勵企業建立性平典範，引領企業端起而效尤的重視及落實，打造台北市成為一個多元共融的友善城市。更多資訊公告於勞動局官網「首頁/業務服務/勞動服務/就業歧視及性別工作平等/臺北市職場性別平等指標專區」，歡迎北市各民間團體、事業單位或政府機關(構)踴躍報名參加。