退休族搶當都市農夫 新北樂活農園中籤率不到2成

新北大都會公園的「樂活農園」6年前開放，每2年抽籤一次，今年有2523人搶390個名額，中籤率不到2成，2年繳6500元，就可享受田園樂。新北市高灘處表示，2年前抽籤約1200人，這次人數翻倍，可見許多人嚮往當都市農夫。

65歲林姓婦人住新莊，她和丈夫都是退休族，現在生活重心就是每天到農園報到，她說，現代人生活壓力大，種菜是很棒的紓壓方法，農園氣氛很熱鬧、溫馨，除了種安心的菜自己吃也分享給親友，也結交許多志同道合的朋友。

都市水泥叢林容易讓人有窒息感，愈來愈多人想當業餘農夫，除了自耕自給，也能與家人共享從農的優閒感。新北大都會公園「樂活農園」規畫約500個耕位，有百餘個耕位是原耕戶使用，另有390格耕位透過抽籤，凡年滿18歲的新北市民皆有抽籤資格。

新北市高灘處長黃裕斌說，樂活農園今年首度採線上報名及抽籤，今年9天開放申請期間累計有2523人登記，本月6日在高灘處公開抽籤，抽出390人、備取50人。

新北樂活農園位於五股區疏洪十路旁，已開放市民耕作6年，提供方便的取水渠道、農耕收納空間、帳篷休息區，並設有保全定期巡邏，讓喜歡農作的市民，在兼顧防洪安全考量下，有機會在都市裡體驗耕種樂趣，及辛苦耕種後收成的成就感，有能認識志同道合的同好。