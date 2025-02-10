聽新聞
0:00 / 0:00

北市鼓勵光電操場 2年僅5校興建

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
教育部近年力推光電風雨球場，北市因天氣多雨效益不佳，導致廠商投標意願低。圖／北市教育局提供
教育部近年力推光電風雨球場，北市因天氣多雨效益不佳，導致廠商投標意願低。圖／北市教育局提供

教育部近年推光電風雨球場，北市近2年僅5校興建，議員說，很多學校無室內運動空間或空間不足，應先設風雨球場，不應強求加設光電設備。教育局表示尊重各校，若校方選擇光電球場但無廠商投標，會編預算協助。

另，北市許多學校操場、運動場使用年限已高、設備破舊，教育局去年已經改建20所學校運動空間；今年再編1.1億改建包含北一女在內16校，盼20年所有學校改建完成，並融入環保概念。

中央近年推動光電風雨球場政策，業者出資興建，讓學生享有遮陽避雨運動空間，同時透過賣電回饋學校，但北部發電效益不如南部，加上緊鄰高樓大廈擋陽光照射，周邊居民也憂心光電板光害，削弱廠商投資意願，近年北市僅有1家廠商投標，近2年只有5校設置。

議員曾獻瑩說，學校推動光電球場常受阻，曾接獲陳情有學校試圖推動，當地居民憂光電設施影響校園景觀，還可能有反光干擾，辦說明會時遭地方抗議。位於北投關渡國中光電風雨球場也曾因反光問題引民怨，折衝之下，光電板加黑色薄網、綠色薄膜解決，也影響發電效能。

曾獻瑩指出，北市一年約179天下雨，仍有33校無室內運動空間，有些學校就算有、空間也不大，應協助學校盡快建置風雨球場，別被設置光電板卡住，兩者應脫鉤處理。

莊姓家長說，孩子抱怨每到冬天、梅雨季體育課常受天氣影響，使用室內活動中心的人多，很多班級只能在教室看影片，一學期上不到3次籃球課。

教育局表示，各校可自行評估是否要設風雨球場或光電球場，無強制要求，若廠商評估無投資效益、且無活動中心學校，教育局會編列預算協助設光電球場，預計今年有7校可完成。

市府從去年起，也編列預算改建逾10年以上運動場館，預計20年內，完成北市236所學校運動操場改建，利用暑假施工將衝擊降至最小。

北市 教育局 運動

延伸閱讀

北市校園設光電球場意願低2年僅5校 發電效益差、居民反對成阻力

北市水菸館違法廣告促銷 議員：檢舉到開罰得花上百天

北市計程車1年近800件客訴 聊政治、車上臭都是NG行為

鼎越暫緩京華城爭議容獎 北市議員多樂見三贏

相關新聞

北市鼓勵光電操場 2年僅5校興建

教育部近年推光電風雨球場，北市近2年僅5校興建，議員說，很多學校無室內運動空間或空間不足，應先設風雨球場，不應強求加設光...

環保葬漸夯 新北升格後成長10倍

藝人大S日前猝逝，家屬為她選擇樹葬回歸自然，近年環保葬愈來愈夯，樹葬、海葬、植存等都是選項，新北市民政局也推廣身後關懷計...

天燈自治草案待審 業者：要有配套

放天燈是新北市平溪區獨特產業，元宵節前出現一波高潮。新北市天燈永續發展自治條例經議會一讀通過，目前提送市府法規會審理中。...

星期評論／拒接對岸橄欖枝 辜負人民期待

台北燈節熱鬧開展，上海燈組是規模第二大展區，但中央兩度封殺來台大陸官員，上海人無法來賞自家花燈，何其諷刺。即使地方交流再...

萬金杜鵑花展月底登場 賞花玩北海岸遊程買一送一

2025萬金杜鵑花展將於2月27日開展，展期至3月30日，今年擴大展區，以萬里、金山雙展場型式辦理，也與雄獅旅行社合作推...

侯友宜明樹林行動治理 北大特區里長槓區長再掀抬面

去年3月新北市長侯友宜到樹林舉辦行動治理，將北大特區兒三公園裝設監視器一事責成警察局、公所辦理，但疑因里長李培鈺向民政局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。