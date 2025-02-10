北市鼓勵光電操場 2年僅5校興建

教育部近年推光電風雨球場，北市近2年僅5校興建，議員說，很多學校無室內運動空間或空間不足，應先設風雨球場，不應強求加設光電設備。教育局表示尊重各校，若校方選擇光電球場但無廠商投標，會編預算協助。

另，北市許多學校操場、運動場使用年限已高、設備破舊，教育局去年已經改建20所學校運動空間；今年再編1.1億改建包含北一女在內16校，盼20年所有學校改建完成，並融入環保概念。

中央近年推動光電風雨球場政策，業者出資興建，讓學生享有遮陽避雨運動空間，同時透過賣電回饋學校，但北部發電效益不如南部，加上緊鄰高樓大廈擋陽光照射，周邊居民也憂心光電板光害，削弱廠商投資意願，近年北市僅有1家廠商投標，近2年只有5校設置。

議員曾獻瑩說，學校推動光電球場常受阻，曾接獲陳情有學校試圖推動，當地居民憂光電設施影響校園景觀，還可能有反光干擾，辦說明會時遭地方抗議。位於北投關渡國中光電風雨球場也曾因反光問題引民怨，折衝之下，光電板加黑色薄網、綠色薄膜解決，也影響發電效能。

曾獻瑩指出，北市一年約179天下雨，仍有33校無室內運動空間，有些學校就算有、空間也不大，應協助學校盡快建置風雨球場，別被設置光電板卡住，兩者應脫鉤處理。

莊姓家長說，孩子抱怨每到冬天、梅雨季體育課常受天氣影響，使用室內活動中心的人多，很多班級只能在教室看影片，一學期上不到3次籃球課。

教育局表示，各校可自行評估是否要設風雨球場或光電球場，無強制要求，若廠商評估無投資效益、且無活動中心學校，教育局會編列預算協助設光電球場，預計今年有7校可完成。

市府從去年起，也編列預算改建逾10年以上運動場館，預計20年內，完成北市236所學校運動操場改建，利用暑假施工將衝擊降至最小。