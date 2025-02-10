天燈自治草案待審 業者：要有配套

放天燈是新北市平溪區獨特產業，元宵節前出現一波高潮。新北市天燈永續發展自治條例經議會一讀通過，目前提送市府法規會審理中。平溪天燈業者說，如果市府能訂出「遊戲規則」，業者自然會遵守，最重要的是執行面要完善，不能讓守法業者反而吃虧。

施放天燈可能引發火災等危害，新北市政府提出天燈永續發展自治條例草案，希望建立管理機制。草案規定天燈販售業者，應購買標章及繳納永續發展費，販售的天燈並應張貼標章，違反者，按售出天燈數量，每只天燈處1萬元以下罰鍰。

平溪區胡姓天燈業者說，業界先前曾發起認捐基金，做為天燈釀災的善後費用，如有餘力也可回饋學校畢旅等活動，因有些業者加入，有些業者沒加入，營業成本不一樣，產生不公平競爭問題。如果政府能訂定管理方案，約束所有天燈業者都接受規範，他樂觀其成。

新北市平溪鄉魅力商圈協會理事長王聖凱表示，過去建立基金機制，因為有人愛繳不繳，已形同停擺。市府研議自治條例，未來公告施行後，會墊高業者成本，相信多數業者會遵守政府規範，官方要有配套措施，對違規業者不能不敢抓或抓不到，才能讓遊戲規則服眾。