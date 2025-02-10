聽新聞
0:00 / 0:00

環保葬漸夯 新北升格後成長10倍

聯合報／ 記者李定宇林麗玉／連線報導
新北三芝櫻花生命園區背山面海、景致優美，推廣骨灰植存方式的環保葬，2013年4月22日世界地球日落成啟用。圖／新北市民政局提供
新北三芝櫻花生命園區背山面海、景致優美，推廣骨灰植存方式的環保葬，2013年4月22日世界地球日落成啟用。圖／新北市民政局提供

藝人大S日前猝逝，家屬為她選擇樹葬回歸自然，近年環保葬愈來愈夯，樹葬、海葬、植存等都是選項，新北市民政局也推廣身後關懷計畫，在世時填寫意願，讓家屬處理更有方向感。為推廣環保葬，若將親友骨灰從櫃位移出，可獲鼓勵金。

新北市殯葬處指出，去年新北死亡數逾3萬人，火化後，有8%選擇環保葬，92%採取晉塔，即便環保葬還不是主流，但接受度有攀高，新北自2009年升格以來，統計至去年12月，樹葬及植存人數累計達1萬6352名、海葬有714名，相較升格前僅1571人植存、95人海葬，整體成長10倍。

樹葬與植存作法相似，但地點有異。植存是在政府劃定的特定綠化地點、花園或森林，將火化後的骨灰經研磨處理後納入土中，不立碑、不造墳、不記亡者姓名，供土地永續循環使用。

新北市金山環保生命園區引領全國植存環保葬風氣，法鼓山捐出金山宗教園區內一塊草地，與新北市政府合作創辦植存專區，民眾向新北市立殯儀館申請後，法鼓山會協助家屬執行植存儀式。聖嚴法師幾年前也以植存方式回歸大地，金山生命園區環保精神獲得許多人認同。

考量土地承受力，骨灰完全回歸大地需要時間，植存前須將骨灰經研磨處理後分裝在3個可被溶解的環保紙袋，金山環保生命園區的植存通常要等待3個月；三芝櫻花生命園區的植存、新店四十份公墓花樹葬則不用等候。

台北市殯葬處長張世昌觀察，每到掃墓時節，環保葬區氛圍格外溫馨，有家屬準備咖啡、速食來敘舊；也有孫子帶小提琴在葬區表演緬懷先人。

樹葬

延伸閱讀

影／新北翁登神阿古道滑倒扭傷腳 搜救隊背他下山畫面曝光

凌晨4時就來排！新莊宏匯接種站人爆滿 搶打流感疫苗

新北保留300劑流感疫苗 宏匯廣場設攤施打

大S骨灰採「樹葬」...陽明山「花葬」區長眠在此的名人有這些

相關新聞

北市鼓勵光電操場 2年僅5校興建

教育部近年推光電風雨球場，北市近2年僅5校興建，議員說，很多學校無室內運動空間或空間不足，應先設風雨球場，不應強求加設光...

環保葬漸夯 新北升格後成長10倍

藝人大S日前猝逝，家屬為她選擇樹葬回歸自然，近年環保葬愈來愈夯，樹葬、海葬、植存等都是選項，新北市民政局也推廣身後關懷計...

天燈自治草案待審 業者：要有配套

放天燈是新北市平溪區獨特產業，元宵節前出現一波高潮。新北市天燈永續發展自治條例經議會一讀通過，目前提送市府法規會審理中。...

星期評論／拒接對岸橄欖枝 辜負人民期待

台北燈節熱鬧開展，上海燈組是規模第二大展區，但中央兩度封殺來台大陸官員，上海人無法來賞自家花燈，何其諷刺。即使地方交流再...

萬金杜鵑花展月底登場 賞花玩北海岸遊程買一送一

2025萬金杜鵑花展將於2月27日開展，展期至3月30日，今年擴大展區，以萬里、金山雙展場型式辦理，也與雄獅旅行社合作推...

侯友宜明樹林行動治理 北大特區里長槓區長再掀抬面

去年3月新北市長侯友宜到樹林舉辦行動治理，將北大特區兒三公園裝設監視器一事責成警察局、公所辦理，但疑因里長李培鈺向民政局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。