平溪天燈管理草案躺在市府待審 業界：不能讓守法業者吃虧

放天燈是新北市平溪區獨特的產業，元宵節前出現一波高潮。新北市天燈永續發展自治條例經議會一讀通過，目前提送市府法規委員會審理中。平溪天燈業者說，如果市府能訂出「遊戲規則」，業者自然會遵守，最重要的是執行面要完善，不能讓守法業者反而吃虧。

施放天燈可能引發火災等危害，新北市政府提出天燈永續發展自治條例草案，希望建立管理機制。草案規定天燈販售業者，應按預期供應天燈數量購買標章及繳納永續發展費，販售的天燈並應張貼標章，違反者，按售出天燈數量，每只天燈處1萬元以下罰鍰。草案去年5月2日完成一讀，送交法規會審理。

市府在自治條例通過後，將邀集天燈施放區商圈、天燈業者、社區代表、專家學者、區公所及市府相關單位成立永續發展委員，共同決議標章樣式、永續發展金額度（標章費用）及後續永續發展基金管理方案，透過稽查及遊客配合，推動天燈產業經濟永續發展。

平溪區胡姓天燈業者說，業界先前曾發起認捐基金，做為天燈釀災的善後費用，如果餘力也可回饋學校畢旅等活動，但因有些業者業者加入，有些業者沒加入，營業成未不一樣，產生不公平競爭問題。如果政府能訂定管理方案，約束所有天燈業者都接受規範，他樂觀其成。

新北市平溪鄉魅力商圈協會理事長王聖凱表示，過去公所和民間自發性建立的基金機制，因為有人愛繳不繳、愛捐不捐，公平性遭質疑，現在幾已形同停擺。