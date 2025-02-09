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凌晨4時就來排！新莊宏匯接種站人爆滿 搶打流感疫苗

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新莊宏匯廣場開疫苗接種站下午1時開打，但中午12時便已全數排完。記者劉懿萱／攝影
新莊宏匯廣場開疫苗接種站下午1時開打，但中午12時便已全數排完。記者劉懿萱／攝影

藝人大S因流感併發肺炎病逝，引發流感疫苗搶打潮。新北衛生局說，除2月4日疫苗系統關閉前預約數保留外，新北流感疫苗已全數打完，今在新莊宏匯廣場加開疫苗接種站，準備流感、新冠各300劑，現場不少人帶著小椅子排隊。陳先生帶著全家5口從凌晨4時30分排隊，等候9個小時，終於等到下午1時開打。

大S因流感併發肺炎病逝，引發疫苗搶打潮，新北原剩4萬劑公費流感疫苗，不到一周便打完，衛生局2月4日緊急關閉疫苗系統，今日在新莊宏匯廣場加開疫苗接種站，由新泰醫院協助接種準備流感、新冠各300劑，開設3條打線，2道打流感、1道打新冠疫苗。

至於中央日前拍板再採購10萬劑流感疫苗，衛生局說，最快20日供11類高風險對象公費施打，但新北有多少劑仍未知。

宏匯廣場指出，早上9時現場已有大批民眾排隊，接近中午12時，預計施打300劑疫苗已全數排完，人龍一路排到外面人行道；下午1時開始發放號碼牌，讓民眾分時段施打，不用全部在大廳等候。

第一位排隊的陳先生說，平日上班沒時間接種，且流感較無大型接種站，觀察此次流感疫情嚴重，趕緊帶太太、母親等家人一起打，雖然近期並無出國規畫，「但還是打一下比較安心」，將新冠、流感疫苗一起接種。

第一位排隊的陳先生（右一）帶著全家5口從凌晨4時30分排隊，等候9個小時，終於等到下午1時開打。記者劉懿萱／攝影
第一位排隊的陳先生（右一）帶著全家5口從凌晨4時30分排隊，等候9個小時，終於等到下午1時開打。記者劉懿萱／攝影
新莊宏匯廣場開疫苗接種站，由新泰醫院協助接種，開3條打線，2道打流感、1道打新冠疫苗。記者劉懿萱／攝影
新莊宏匯廣場開疫苗接種站，由新泰醫院協助接種，開3條打線，2道打流感、1道打新冠疫苗。記者劉懿萱／攝影
新莊宏匯廣場開疫苗接種站，現場不少人帶著小椅子排隊。記者劉懿萱／攝影
新莊宏匯廣場開疫苗接種站，現場不少人帶著小椅子排隊。記者劉懿萱／攝影
新莊宏匯廣場開疫苗接種站，吸引不少民眾來接種。記者劉懿萱／攝影
新莊宏匯廣場開疫苗接種站，吸引不少民眾來接種。記者劉懿萱／攝影

新北 流感疫苗 衛生局

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