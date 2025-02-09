凌晨4時就來排！新莊宏匯接種站人爆滿 搶打流感疫苗

藝人大S因流感併發肺炎病逝，引發流感疫苗搶打潮。新北衛生局說，除2月4日疫苗系統關閉前預約數保留外，新北流感疫苗已全數打完，今在新莊宏匯廣場加開疫苗接種站，準備流感、新冠各300劑，現場不少人帶著小椅子排隊。陳先生帶著全家5口從凌晨4時30分排隊，等候9個小時，終於等到下午1時開打。

大S因流感併發肺炎病逝，引發疫苗搶打潮，新北原剩4萬劑公費流感疫苗，不到一周便打完，衛生局2月4日緊急關閉疫苗系統，今日在新莊宏匯廣場加開疫苗接種站，由新泰醫院協助接種準備流感、新冠各300劑，開設3條打線，2道打流感、1道打新冠疫苗。

至於中央日前拍板再採購10萬劑流感疫苗，衛生局說，最快20日供11類高風險對象公費施打，但新北有多少劑仍未知。

宏匯廣場指出，早上9時現場已有大批民眾排隊，接近中午12時，預計施打300劑疫苗已全數排完，人龍一路排到外面人行道；下午1時開始發放號碼牌，讓民眾分時段施打，不用全部在大廳等候。