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萬金杜鵑花展月底登場 賞花玩北海岸遊程買一送一

聯合報／ 記者劉懿萱邱瑞杰／新北即時報導
萬金杜鵑花展每年吸引愛花民眾參與。圖／新北市農業局提供
萬金杜鵑花展每年吸引愛花民眾參與。圖／新北市農業局提供

2025萬金杜鵑花展將於2月27日開展，展期至3月30日，今年擴大展區，以萬里、金山雙展場型式辦理，也與雄獅旅行社合作推出北海岸賞萬金杜鵑一日遊程，現正推買一送一優惠報名，新北市農業局邀民眾到萬金杜鵑鄉和滿山遍野的杜鵑來場春日約會。

為吸引青農返鄉且改變杜鵑為行道樹工程苗刻板印象，新北市農業局推動萬金杜鵑品牌，且為引入觀光人潮，在杜鵑產地萬里、金山的道路、瑪鋉溪畔廣植杜鵑，也跨界與花農、藝術家合作，打造各式杜鵑花藝作品，在地店家也加入響應，更透過攝影展、小旅行等，推動萬金杜鵑全年經濟。

今年萬金杜鵑花展「一起出花」將於2月27日開展，擴大為萬里及金山雙展場，其中萬里展區觀光公園及瑪鋉運動公園位於瑪鋉溪畔，民眾可漫步杜鵑廊道及欣賞杜鵑日式庭園造景；金山展區中山溫泉公園則是結合美學與藝術，展出12組杜鵑花藝作品。

雄獅旅行社推出萬金杜鵑北海岸一日遊行程，不僅暢遊萬里觀光公園、中山溫泉公園雙展區，還可造訪台灣最北富貴角燈塔、金山老街尋訪美食，過程中貼心安排「小天使」為參與遊程的民眾拍美照留回憶，現推出兩人參團買一送一優惠，平日出發平均每人399元，假日平均每人499元，有興趣的民眾可洽雄獅旅行社官網（https://reurl.cc/KdzoZg）。

新北市農業局長諶錫輝指出，新北市萬里、金山是杜鵑苗主要產區，2025年度萬金杜鵑持續將花展與創生結合，自2月27日起至3月30日，打造金山中山溫泉公園與萬里瑪鋉溪畔觀光公園及瑪鋉運動公園跨區雙展區，歡迎民眾來北海岸賞花。

2025萬金杜鵑花展將於本月底開展。圖／新北市農業局提供
2025萬金杜鵑花展將於本月底開展。圖／新北市農業局提供

杜鵑花 萬里

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