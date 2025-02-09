萬金杜鵑花展月底登場 賞花玩北海岸遊程買一送一

2025萬金杜鵑花展將於2月27日開展，展期至3月30日，今年擴大展區，以萬里、金山雙展場型式辦理，也與雄獅旅行社合作推出北海岸賞萬金杜鵑一日遊程，現正推買一送一優惠報名，新北市農業局邀民眾到萬金杜鵑鄉和滿山遍野的杜鵑來場春日約會。

為吸引青農返鄉且改變杜鵑為行道樹工程苗刻板印象，新北市農業局推動萬金杜鵑品牌，且為引入觀光人潮，在杜鵑產地萬里、金山的道路、瑪鋉溪畔廣植杜鵑，也跨界與花農、藝術家合作，打造各式杜鵑花藝作品，在地店家也加入響應，更透過攝影展、小旅行等，推動萬金杜鵑全年經濟。

今年萬金杜鵑花展「一起出花」將於2月27日開展，擴大為萬里及金山雙展場，其中萬里展區觀光公園及瑪鋉運動公園位於瑪鋉溪畔，民眾可漫步杜鵑廊道及欣賞杜鵑日式庭園造景；金山展區中山溫泉公園則是結合美學與藝術，展出12組杜鵑花藝作品。

雄獅旅行社推出萬金杜鵑北海岸一日遊行程，不僅暢遊萬里觀光公園、中山溫泉公園雙展區，還可造訪台灣最北富貴角燈塔、金山老街尋訪美食，過程中貼心安排「小天使」為參與遊程的民眾拍美照留回憶，現推出兩人參團買一送一優惠，平日出發平均每人399元，假日平均每人499元，有興趣的民眾可洽雄獅旅行社官網（https://reurl.cc/KdzoZg）。