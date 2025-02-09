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北市校園操場使用率高 市府今年編1.1億修建北一女等16校

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市多數校園都有開放運動空間，讓民眾晚上或假日都可到操場運動，也讓操場使用率高容易出現破損，教育局去年起針對北市236校，使用超過10年運動空間改建，今年共編列1.1億改建包含北一女在內16所學校。示意圖。圖／聯合報系資料照
北市多數校園都有開放運動空間，讓民眾晚上或假日都可到操場運動，也讓操場使用率高容易出現破損，教育局去年起針對北市236校，使用超過10年運動空間改建，今年共編列1.1億改建包含北一女在內16所學校。示意圖。圖／聯合報系資料照

北市不少歷史悠久校園，加上多數都有開放運動空間，讓民眾晚上或假日都可到操場運動，也讓操場使用率高容易出現破損，教育局去年起針對北市236校，使用超過10年運動空間改建，去年有20所學校改建完成，今年共編列1.1億改建包含北一女在內16所學校，盼能在20年所有學校能改建完成。

教育局從去年起開始編列預算，改建超過十年以上運動場館，去年共編列1.5億元，完成葫蘆國小等20校運動場及跑道修繕，今年也編列1.1億元預計改建北一女在內等16所學校運動場及更新跑道。

專委黃一正表示，除了年限需達到要求外，教育局也會請專業單位評估，學生人數、操場使用率等標準，評估是否優先申請改建，預計20年內完成北市236所學校運動操場改建，預計利用暑假期間動工，盼能趕在開學前完工，將對學生影響減至最小。

黃一正表示，過去校園工程常會受到天氣、活動等原因延期，該計畫將導入專案管理（PCM）系統，提升施工品質和監督建設過程，改建也將融入環保元素，並優先考慮如風雨操場這類設施未來如需興建，需預留空間等，每校改建經費依運動場大小約500-700萬不等。

北一女校長陳智源分享，學校操場上次改建約10年前，但因為校內學生多加上放學、寒暑假樂儀旗隊，都必須在操場練習，操場使用率高這些年來地面已出現一些裂縫、破損，顧及學生安全預計今年暑假期間整修，9月底前完工。

由於暑假期間樂儀旗隊仍需要空間練習，陳智源表示，已和附近北市大附小協調借用運動場地，讓學生可正常練習，若工期有影響到開學，學校仍有活動中心可作為運動空間使用或先上游泳課等方式因應。

北一女 北市 教育局 校園 運動

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