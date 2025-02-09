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侯友宜明樹林行動治理 北大特區里長槓區長再掀抬面
去年3月新北市長侯友宜到樹林舉辦行動治理，將北大特區兒三公園裝設監視器一事責成警察局、公所辦理，但疑因里長李培鈺向民政局長林耀長反映龍年主燈電箱恐影響民眾安全，遭樹林區長洪崇鏈認為越級報告，導致設置監視器也付之東流。時隔近一年10日侯友宜將再至樹林舉辦行動治理，景觀處近日趕緊通知兒三公園可裝監視器，里長不免感嘆「真希望市長每月都來行動治理」。
新北市大成路及學成路口的兒三公園也於2022年開工，該公園占地約1119坪，遊憩設施包括雷龍造型溜滑梯、盪鞦韆、恐龍蛋造型攀爬地形、糖果造型及巧克力恐龍蛋地景裝置設施，提供孩童遊樂環境。
但該處晚間人煙稀少，缺乏監視設備，當地里長李培鈺擔心成為治安死角，去年3月新北市長侯友宜到樹林區進行行動治理會議時提出希望加裝監視器，侯則責成警察局及公所會勘辦理，但之後由於里長向民政局長林耀長反映萬坪公園電箱有危及民眾安全一事，引發區長洪崇鏈不滿，在群組表示「現在區長是我，不要什麼事都跟前區長（林耀長）講。」裝設監視器一事之後也在去年4月里幹事聯繫會報，公所經建課表示兒三公園腹地不大，公帑有限不予裝設。
時隔一年明天侯友宜將再致樹林行動治理，里長表示近日景觀處以先來電表示兒三公園以可裝設監視器，去年同意後又否決，現在市長行動治理來了又同意，「真希望市長每個月都來行動治理。」
景觀處表示，去年會勘經查兒三公園出入口處旁道路已設有監視器，後公所考量公園裝設監視器使用急迫性、優先性及經費使用，先行於民眾使用率較高萬坪公園內進行裝設。依民政局函釋現各區如果有相關需求可使用里基層建設基金用於公園內設置監視器，然為考量公共安全與治安，如各區有監視器設置需求，公園裝設監視器與否，將由警察局主責並會同區公所及相關單位現勘評估後辦理。
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