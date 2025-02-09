快訊

NBA／雙星缺席無礙！里夫斯狂轟45分創新高 湖人13戰11勝

MLB／大谷翔平連續自主訓練6天 基地吸百人到場讓史奈爾好吃驚

大S才剛結束頭七！大陸導演嗆具俊曄「虛偽的人」

北市狗公園照明不足 飼主摸黑遛狗...養黑狗兄最怕

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
多數狗運動公園無照明設備，許多飼主必須下班才能遛狗，變成必須摸黑遛狗。本報資料照片
多數狗運動公園無照明設備，許多飼主必須下班才能遛狗，變成必須摸黑遛狗。本報資料照片

毛小孩飼主愈來愈多，目前北市登記寵物數高達12萬多隻，不過議員接獲陳情，多數狗運動公園無照明設備，許多飼主必須下班才能摸黑遛狗，甚至若狗暴衝叫不回來，還必須摸黑找狗相當困擾。動保處回應，已評估加強照明。

北市議員李傅中武表示，台北市目前有21座狗運動公園，其中有6座是採用公園附屬區域設置，還有11處是設置在河濱公園油水利處管轄，還有是借用軍方國產署用地設置的也有。

李傅中武質疑，台北市為了友善寵物，設置多處狗運動公園立意良善，但因為飼養毛小孩的飼主一般白天都有工作，但為了幫毛小孩放電，許多飼主必須是晚間遛狗稿，就有飼主反映，到狗公園遛狗竟發現公園完全沒有燈照明，導致很多設置的狗公園，很多遛狗的飼主根本不願意進入狗公園，除了假日白天，周一至周五狗公園的使用平率極低。

就有飼主抱怨，如果養的是白色柴犬，狗公園黑摸摸還比較好找，但因他養的是黑色毛小孩，只要晚上到狗公園讓狗狗放電去玩，常常發現自己的狗不知道跑到哪裡、不見了，烏漆麻黑根本找不到愛犬，相當困擾，因狗公園照明不足，導致飼主根本不願意到狗公園放電，已經失去當初北市府設置狗公園的美意。

李傅中武說，以目前公園設置的籃球場、運動設施等，晚上都還是有提供照明，不過就是唯獨狗公園烏漆麻黑，要求比照運動設施，就現有電路增設照明，如可提供照明到晚上10點、11點。

北市公園處表示，公園內河濱公園照明都是採道路照明用途，與台電的合約也是屬包燈用電，若要設置狗公園照明，可以採太陽能形式、或是表燈設置照明，近期會去檢視狗公園周邊是否可以增加照明設備，提昇狗運動區的照明。

北市動保處回應，目前台北市的狗公園，除潭美毛寶貝快樂公園及華山公園狗活動區已停止開放，動保處已於去年11月會同公園處辦理19處狗運動公園及狗活動區夜間照明會勘，其中夜間照明不足之公園狗活動區已請公園處評估新設路燈，或由本處新設太陽能燈加強照明。

多數狗運動公園無照明設備，許多飼主必須下班才能遛狗，變成必須摸黑遛狗。本報資料
多數狗運動公園無照明設備，許多飼主必須下班才能遛狗，變成必須摸黑遛狗。本報資料

北市府 毛小孩 運動

延伸閱讀

慶元宵祈平安消厄運 北市宮廟鑽轎腳走平安橋

寒流防凍！北市昨晚至今5人到院前無心跳 1人急救中

北市青年局訪日 討論繭居族與職涯議題盼實質合作

平安燈多元化 新北5廟也提供毛小孩點燈服務

相關新聞

雙北送小提燈 民代憂難落實回收

台北燈節暌違6年恢復發小提燈，今起4天免費發送限量10萬分，新北也送小提燈15萬餘分，但都有無法回收的PP合成紙材質，議...

北市校園設光電球場意願低2年僅5校 發電效益差、居民反對成阻力

教育部近年力推光電風雨球場，但北市天氣多雨效益不佳導致廠商投標意願低，近兩年僅5校響應興建，議員建議，目前還有很多學校未...

北市狗公園照明不足 飼主摸黑遛狗...養黑狗兄最怕

養毛小孩飼主愈來愈多，目前北市登記寵物數高達12萬多隻，不過議員接獲陳情，多數狗運動公園無照明設備，許多飼主必須下班才能...

慶元宵祈平安消厄運 北市宮廟鑽轎腳走平安橋

周三就是元宵節，今年除台北燈節，松山慈惠堂、台灣省城隍廟、台北天后宮等也推出應景傳統的元宵燈區，讓民眾「鑽轎腳」祈求平安...

大S選擇樹葬 新北近年環保葬風氣翻倍成長

藝人大S日前猝死，家屬為她選擇樹葬回歸自然，顯見近年環保葬風氣愈來愈夯，新北市民政局推廣樹葬、海葬、植存等，都是環保葬的...

賴總統老家爭議…新北修法 有門牌不可推定為合法

賴清德總統萬里老家違建事件已落幕，賴當時強調「門牌號碼就是證明」，新北市民政局近日修法建築物不因門牌編釘，推定為合法建築...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。