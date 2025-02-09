慶元宵祈平安消厄運 北市宮廟鑽轎腳走平安橋
周三就是元宵節，今年除台北燈節，松山慈惠堂、台灣省城隍廟、台北天后宮等也推出應景傳統的元宵燈區，讓民眾「鑽轎腳」祈求平安，還有敲響金鑼過平安橋，象徵驅邪避煞、清除負能量。
松山慈惠堂發放限量蛇年錢母，台灣省城隍廟也舉辦燈謎擂台，邀國內外遊客感受台北濃厚節慶氛圍。
北市觀傳局表示，今年松山慈惠堂特別設計2組燈組，佇立於西門捷運站3號出口，其中「變形金剛賀新年」燈組，將金蛇化身為變形金剛，象徵守護台北松山，祝福四海平安幸福；「五路財神迎蛇年」燈組則代表五路財神庇佑眾生，寓意2025蛇年帶來財富與平安。
至於松山慈惠堂更特別準備限量蛇年錢母，至2月9日晚間7時於燈組前發放，祝福大家在新的一年財源廣進、運勢亨通。
台北天后宮則與觀傳局合作設計「鑽轎腳」燈組，取其「稜」轎宗教寓意，民眾可從燈組下方鑽過，體驗台灣傳統文化儀式，象徵祈求平安與消災解厄；台北天后宮也在宮內辦理元宵花燈展，透過手工花燈呈現宗教信仰及歷史典故等文化意涵，並布置流水燈組，營造溫馨夢幻的燈海氛圍，讓民眾在璀璨燈光中徜徉，體驗傳統與現代的完美融合。
北市台灣省城隍廟至2月16日燈節期間，在武昌街一段及博愛路西側精心打造輝煌的燈海隧道，並於中華路一段與武昌街交界處設置「城隍昇福平安橋」，民眾可敲響金鑼過橋，象徵驅邪避煞、清除負能量，並祈求福氣與平安。跨越這座象徵性「橋」，也寓意跨越困難、轉換運勢，並獲得神明庇佑，保佑未來順遂、除障求吉。
台灣省城隍廟本周末、及12日（元宵節）、15及16日周末也在廟前舉辦燈謎擂台，現場將提供猜燈謎抽大獎，邀請大小朋友一同參與。
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