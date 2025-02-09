大S選擇樹葬 新北近年環保葬風氣翻倍成長

藝人大S日前猝死，家屬為她選擇樹葬回歸自然，顯見近年環保葬風氣愈來愈夯，新北市民政局推廣樹葬、海葬、植存等，都是環保葬的選項，也透過各公所宣傳身後關懷計畫，在世時填寫意願，讓家屬處理上更有方向感。為推廣環保葬，若將親友骨灰從櫃位移出，還可獲鼓勵金。

新北市殯葬處指出，去年新北整年死亡數破3萬人，火化後，去年有8%選擇環保葬，92%採取晉塔，即便環保葬還不是主流，但國人接受度有攀高，新北自2009年升格以來，統計至去年12月，樹葬及植存人數累計達1萬6352名、海葬有714名，相較升格前僅1571人植存、95人海葬，整體成長逾10倍。

樹葬與植存作法相似，但地點有異。植存是在政府劃定的特定綠化地點、花園或森林，將火化後的骨灰經研磨處理後納入土中，不立碑、不造墳、不記亡者姓名，供土地永續循環使用。

新北市金山環保生命園區引領全國植存環保葬風氣之先，法鼓山為落實聖嚴法師理念，捐出金山宗教園區內一塊優美草地，與新北市政府合作創辦植存專區，民眾向新北市立殯儀館申請後，由法鼓山協助家屬執行植存儀式。聖嚴法師幾年前也以植存方式回歸大地，讓金山生命園區環保精神得到許多人認同。

園區每天植存人數有一定限制，主要考量到土地承受力，因骨灰完全回歸大地需要時間，植存前須先將火化後的骨灰經再研磨處理後分裝在3個可被溶解的環保紙袋，法鼓山服務人員事先會在植存區挖好3個土穴，由家屬致上最後祝福後，將骨灰置入穴中，由家屬灑花瓣和覆土完成儀式。金山環保生命園區的植存通常要等待3個月，三芝櫻花生命園區的植存、新店四十份公墓花樹葬則不用等待。

節葬、簡葬風氣日益盛行，新北市民政局長林耀長說，新北市自2020年5月15日起推動身後關懷計畫，採聯合奠祭方式，免費提供洗、殮、冰存等21項流程及環保葬，除不用擔心過世後帶給家人負擔，也讓亡者能夠透過殯葬自主，用最美麗方式告別。

填寫生後關懷計畫者，只要是年滿18歲的市民皆可提出申請，開辦迄今近5年，至去年12月，共有2420位市民申請通過，有38人接受服務。市民可預先選葬於金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區、新店四十份公墓花樹葬或植存，或是參加每年5月至9月間舉辦的聯合海葬，今年還會增加三峽生命紀念館環保葬區、新店五城花園公墓環保葬區，讓民眾有更多選擇。