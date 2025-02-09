賴總統老家爭議…新北修法 有門牌不可推定為合法

賴清德總統萬里老家違建事件已落幕，賴當時強調「門牌號碼就是證明」，新北市民政局近日修法建築物不因門牌編釘，推定為合法建築。藍營認為，這回修法，讓法源明確，綠營表示，修法應一視同仁，以人民權益著想。

賴總統曾指，老家民國60年左右就拿到門牌號碼，認為房子未違反區域計畫管制要求，也沒有違不違建的問題，門牌號碼就是證明。

新北市府本周市政會議通過「新北市道路命名及門牌編釘辦法」修正草案，參照「台南市道路命名及門牌編釘自治條例」第10條第2項，新增第8條第5項規定「建築物不因門牌之編釘，而推定為合法建築或取得房屋、土地所有權」。

新北市民政局表示，實務上多有民眾誤以為申請門牌編釘建築，即取得建物合法性及所有權，因此修法新增相關明文規定。

民進黨議員戴瑋姍表示，修法應以增進人民的權益為前提，才能讓人民有所依據、幸福感提升。關於礦區居住權的部分，期待市府一致檢討，切勿差異對特定地區，盡速完成程序。

國民黨議員江怡臻指出，賴總統昔日說有門牌就不是違建，誤導全國民眾，新北市這回修法，只是讓行之有年實務上的違建判定標準，有明確的法源依據，對公部門和民眾都是好事。