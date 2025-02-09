雙北送小提燈 民代憂難落實回收

台北燈節暌違6年恢復發小提燈，今起4天免費發送限量10萬分，新北也送小提燈15萬餘分，但都有無法回收的PP合成紙材質，議員憂心環保難落實，環保局指出，目前無去化管道，但屬過節應景產品，民眾可重複使用。

「台北小Q」小提燈限量10萬分，2月9日、10日下午2時全市十二行政區發送，今起至12日每天下午2時在台北燈節的中山堂廣場與北門廣場2處服務台同步發放，每人限領一分。

小提燈的材料包含PP合成紙、塑膠袋，以及內有塑膠殼、鈕扣電池與電路板的LED燈具，議員黃瀞瑩指出，PP合成紙在北市被視為「一般廢棄物」，混入紙類回收恐影響紙類回收效益，且電路板、螺絲釘將造成多少汙染？北市府也應正視。

環保局表示，此次提燈材質中的PP合成紙，雖屬複合材質，目前無去化管道，但這屬於過節應景產品，民眾可再利為筆筒、存錢桶，多加重複使用。

觀傳局說，小提燈鈕扣電池也可取出用於耳溫槍及遙控器等。

資源循環管理科長林鈺惠說，北市採定點定時回收，以粗分類不造成民眾困擾，後續交由專業回收場，尤其儲存空間及專業機器末端細分類。

她提到，外包裝塑膠袋如乾淨完好，可以平面類的乾淨塑膠袋類交給資源回收車回收；LED燈具拆解後，塑膠殼以「立體塑膠類」回收、電池投入廢電池回收桶，至於螺絲釘以立體類或放入廢鐵罐裡、電路板為立體類回收物，後續均交由回收場以專業機械細分類。

新北環保局指出，今年小提燈紙為PP合成紙，屬複合性材質，是不可回收物品，民眾請使用專用垃圾袋盛裝後交給循線垃圾車，丟棄前要先將電池取出，妥善分類後分開單獨交付清潔隊循線回收車回收處理。

環保局表示，市府也在2月15晚上8時至10時在新北燈會活動設攤舉辦資收怪獸小學堂，只要帶10顆廢電池或1個行動電源及可兌換衛生紙1包，每人最多兌換5分換完為止。