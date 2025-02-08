平溪天燈節金蛇主燈呈祥 遊客感動台灣的愛
2025新北市平溪天燈節今晚在平溪國中登場，市長侯友宜與貴賓共同施放象徵吉祥的金蛇主燈。國際旅客說，伴隨著百餘盞小天燈冉冉升空，象徵台灣人團結的愛，這畫面令人好感動。
平溪天燈節今晚在平溪國中登場，來自各地民眾湧入山城，在低溫冷冷的天氣中，充滿暖暖的氣氛。
遠從法國南部普羅旺斯地區，來台自助旅行的瑪麗亞妮克（Marianik）接受中央社記者訪問表示，第1次來台並參與天燈節活動，在天燈寫字許願全家平安，看見所有的天燈升空相當感動，代表有台灣人團結在一起的愛，同步升空起飛。
市府說，平溪天燈節不僅是傳承台灣文化重要節慶活動，更展現新北創意與活力。今年特別打造金蛇造型主燈，賦予「金蛇呈祥」吉祥寓意。
侯友宜在第2波施放時，題字「雲開風浪平、溪手向前行」與美國在台協會處長谷立言等貴賓一起施放。隨著百盞天燈緩緩升空，金蛇與天燈共舞，承載著人們祈願，點亮平溪夜空。
來自17個國家，超過50名國際交換學生，也一起施放百盞天燈，展現新北市平溪天燈節的國際魅力。現場活動代言人李多慧也與民眾們共同施放天燈，一起許願，留下美好回憶。
天燈節呼應蛇年，呈現「天燈蛇影」光雕秀，記者現場觀察，金蛇在地面上盤旋舞動圖案並不明顯。元宵節當天（12日）有第2場天燈施放活動，活動將於十分廣場舉辦。
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