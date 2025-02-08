北市青年局訪日 討論繭居族與職涯議題盼實質合作

台北市青年局表示，持續深化與日本自民黨青年局的交流，近日局長殷瑋出訪東京，雙方討論繭居族等問題、與早稻田大學簽署國際實習生交流備忘錄等，期待未來更多實質合作。

北市青年局表示，去年自民黨青年局前局長鈴木貴子率團訪問北市府，與市長蔣萬安會面並與多位台北青年交流；近日北市青年局長殷瑋出訪東京，特別拜訪自民黨青年局，恭賀議員中曾根康隆連任國會議員並升任青年局長；這次會面是中曾根首次以青年局長身分與北市青年局正式交流，別具意義。

青年局表示，日方特別關注青少年「不登校」與繭居族問題，台方則從職涯發展、公共參與到國際交流等議題，會談氣氛融洽，並相約在台北或東京再次會面，持續深化合作。

會後雙方互贈特色伴手禮，中曾根特別準備群馬特產仙貝及印有自己肖像的咖哩料理包，展現獨特巧思。北市青年局則回贈象徵新年祝福的「蛇馬龍鶴」春聯與鼎泰豐桂圓酥，象徵「圓圓滿滿」。

青年局長殷瑋表示，此行還與早稻田大學簽署國際實習生交流備忘錄，並受邀參加「東京全球兒童及青年論壇」（Tokyo Global Forum on Children），發表演說，期待未來台日能有更多實質合作，共同推動青年國際交流與發展。