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新北萬里公所行動服務 為受災戶到府辦健保費減免

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區公所啟動到府協助申請健保費減免收件的服務，讓受災戶不需要到公所就能辦理減免。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區公所啟動到府協助申請健保費減免收件的服務，讓受災戶不需要到公所就能辦理減免。 圖／紅樹林有線電視提供

去年山陀兒颱風過境重創北海岸，不但到處造成淹水，還有許多道路與建設嚴重毀損，更有不少家戶淹水受災，為了減輕受災戶負擔，中央健保署減免了因山陀兒颱風影響家中淹水50公分以上之家戶健保費的支出，萬里區公所也啟動到府協助申請收件的服務，讓受災家戶不需要到公所就能辦理。

萬里區長黃雱勉指出，行動服務是由公所民政災防課員帶上人口名單清查資料到府填寫，全部共計有87戶受災家戶符合減免資格，如果行動服務人員訪視受災家戶時沒遇到人也都會留下通知單，以通知符合資格家戶盡快申請減免。

這次受災減免的健保費為113年9月到114年2月半年期間的健保費，而萬里區公所也請到訪未遇家戶在收到通知單後致電與承辦人員約定時間，或是親自到公所辦理皆可，期待在公所的主動服務下能夠盡快收齊資料，讓受災家戶的支出可以減少一些。

健保署 山陀兒颱風 萬里

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