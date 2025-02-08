新北平溪國中攝影營隊好好玩 帶領學生用科技玩創意

寒假進入尾聲，不過在平溪國中早已開始做好準備，一連兩天的攝影營隊讓學生收起玩心，學習不一樣的領域，由臺灣影像教育學會進到校園進行指導，除了攝影技巧也教學生如何運用科技製作攝影書，學生們直呼很好玩。

平溪國中校長葉菁表示，由臺灣影像教育學會一行人來到學校進行兩天的攝影營隊活動，課程多元有趣也讓學生相當投入，包括現在正夯的生成式AI，還有拍照技巧解說，讓學生藉由多元學習引發自身興趣，學習不僅僅於課堂中，運用寒假營隊學習，並將學到的技能運用於生活中。

臺灣影像教育學會講師楊馥如說，現在科技發展迅速，為讓偏鄉學子也能跟上目前科技趨勢，特別來到平溪國中開辦攝影營隊，並量身訂製課程，第一天課程就是帶學生了解攝影，基本的光圈，快門，構圖，色彩等等的概念，學生依這些概念去做創意的構圖拍出照片，另外第二天則是進行攝影書的製作，運用科技軟體從封面還有LOGO設計，都讓學生自己來，也看到許多學生的創意發想。

臺灣影像教育學會也表示希望藉由多元學習，學生能夠學到平常較難接觸的領域，未來可以培養一技之成，為學校盡一份心力。