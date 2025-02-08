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影／平溪今晚9波天燈施放 20呎金蛇主燈先亮相歷年最大

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
平溪今晚9波天燈施放，20呎金蛇主燈先亮相歷年最大。記者游明煌／攝影
平溪今晚9波天燈施放，20呎金蛇主燈先亮相歷年最大。記者游明煌／攝影

2025新北市平溪天燈節首場今晚在平溪國中登場，20呎金蛇主燈下午先亮相，將與民眾施放的天燈一起冉冉升空，為眾人獻上蛇年祝福。製作天燈的師父胡民樹說，今年蛇的造型比去年龍年簡單一些，但卻是製作造型天燈以來最大、最高的，很費工夫，因此有相當的難度。

平溪場主燈是有著「金蛇呈祥」寓意的20呎金蛇天燈，可愛俏皮的金蛇巨燈承載著滿滿的蛇年新春祝福，今天共有9波天燈施放，每波100盞。

市長侯友宜將在第二波施放主燈，代言人李多慧也將現身，在第三波帶領民眾施放天燈，共同以天燈祈福「蛇麼都會」。今年也有來自17個國家，超過50名國際交換學生組成「國際天燈先鋒團」施放，為全世界祈福。

市府觀光局說，今天天燈節活動，首次結合光影表演「好運蛇進來」天光蛇影光雕秀，在眾人施放天燈時，光雕金蛇也將靈動穿梭於眾人足下，為全場帶來好運，更祝福現場所有人蛇來運轉、蛇福泰吉。

平溪天燈節第2場，12日元宵節當天將在十分廣場舉行，邀請民眾施放天燈同同慶祝元宵佳節，及迎接即將來到的與西洋情人節。

胡民樹說，希望今年蛇年可以「蛇全蛇美」，天燈的製作是高難度，它是一個藝術品，不是商品，希望大家用這個角度來看待。

胡民樹表示，今年蛇的造型比去年龍年比較簡單一些，但卻是製作造型天燈以來最大、最高的，很費工夫，因此有相當的難度。

平溪今晚9波天燈施放，20呎金蛇主燈先亮相歷年最大。記者游明煌／攝影
平溪今晚9波天燈施放，20呎金蛇主燈先亮相歷年最大。記者游明煌／攝影

天燈 平溪 蛇年

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